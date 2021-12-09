رئيس مدينة أشمون بالمنوفية: متابعة دورية لنسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة

المنوفية - محمد فتحى

تابع المهندس سامى سرور رئيس مركز و مدينة أشمون بالمنوفية، كافة المشروعات التى تتم بعدد كبير من شوارع المدينة والتى سوف يتم البدء فى أعمال الرصف بها خلال أيام قليلة قادمة ،مشيرا إلى أنة جارى العمل على قدم وساق بكافة المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن خطة التطوير الشامل بمدينة أشمون، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لكافة المشروعات والأعمال على أرض الواقع ومتابعة نسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء.

وتفقد شارع العبور بعد الانتهاء من وضع طبقة السن، وإنشاء الأرصفة والبلدورات وتركيب الانترولوك وزع الأعمدة الديكورية المطورة بوسط الطريق، كما جارى الانتهاء من تركيب بلاط الانترلوك للارصفة والبلدورات، وفى شارع الجامعة جارى وضع طبقة السن وفردها ودمكها وكذا إنشاء الأرصفة والبلدورات على جانبى ووسط الطريق وتركيب بلاط الأنترلوك.

وفى شارع الروضة فجارى وضع طبقة السن وفردها ودمكها ، وفى شارع عبد المنعم رياض فجارى إنشاء الأرصفة بجانبى الطريق وتم زرع الأشجار به ،وكذا إنشاء البلدورات وسط الطريق وتركيب بلاط الانترلوك ، وفى شارع الثورة فجارى إنشاء الأرصفة والبلدورات به ،كما جارى التجهيز لتطوير شارع خالد بن الوليد وإنشاء الأرصفة وجارى تركيب بلاط الأنترلوك به لربطة بشارع عبد المنعم رياض.

وفى شارع محمد محسن حمد فتم وضع طبقة السن وجارى إنشاء الأرصفة والبلدورات الحديثة به ، كما تم البدء فى قطع الفرمة ورفع وإزالة الأرصفة القديمة بشارع صلاح الدين الغربي، وشارع الحسين بن على للبدء فى أعمال التطوير الشامل به ، كما جارى عمل بلاعات صرف الأمطار بالشوارع الجارى التجهيز لرصفها لتكون جاهزة فى أى وقت أثناء هطول الأمطار ،وذلك ضمن خطة التطوير والتجهيزات التى تتم بشوارع المدينة تمهيداً للبدء فى أعمال الرصف خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار سرور إلى أنه جارى العمل على قدم وساق فى أعمال تطوير ميدان الشهداء تخليداً لذكرى شهداء مركز أشمون ، وليكون ميدان يليق بأهالى أشمون ولإضفاء المنظر الجمالى والحضارى لمداخل ومخارج المدينة.

وفى سياق متصل وأثناء جولاته الميدانية بالمدينة قام سرور بتفقد قسم الحملة الميكانيكية للتأكد من جاهزية المعدات والألات لأى مهام تسند إليها لضمان القدرة على التعامل مع أى متغيرات مناخية قد يصاحبها سقوط أمطار، موجها بضرورة عمل الصيانة اللازمة لمعدات الحملة والاطمئنان على السلامة الفنية لها قبل خروجها لأداء الأعمال بشوارع المدينة، مؤكداً على ضرورة الالتزام بخطوط السير الخاص بكل معدة.

و أكد سرور أن مدينة أشمون تشهد طفرة كبيرة فى مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق، وخلال الأيام القليلة القادمة سيكون هناك تغييراً حقيقياً بالمدينة بعد أن يتم الإنتهاء من أعمال التطوير والبدء فى أعمال الرصف لتظهر أشمون بالمظهر الذى يليق بأهالها وهو ما سوف يلمسه المواطن خلال الفترة القادمة.