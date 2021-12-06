حياة كريمة.. انتهاء تطوير الوحدة الصحية لقرية الحلواصي بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد المهندس سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون علي الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية الحلواصي التابعة للوحدة المحلية بشطانوف، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري مركز أشمون تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة وذلك للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقري مركز أشمون .

وأوضح سرور بأن تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بالحلواصي جاء بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم، مؤكداً انه تم الانتهاء من هذا المشروع في الموعد المحدد له ليصبح ثاني إنجازات حياه كريمة بقطاع الصحة بقري أشمون بعد مشروع تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بعزبة كرم.



و أكد سرور علي إهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدعم القطاع الصحي فى إطار العمل على تحسين جودة الخدمات ‏الصحية المقدمة للمواطنين ، والإرتقاء بالمنظومة الصحية لإحداث تطوير للمنشآت المطابقة لمعايير التأمين الصحي الشامل بمركز أشمون ، لافتاً إلى أن " القطاع الصحي" أحد القطاعات ‏ذات الأولوية ضمن إطار المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بمبادرة "حياة كريمة" التى تحظى ‏برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتستهدف تطوير قرى الريف المصري، وتحسين ظروف معيشة ‏المواطنين والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم .