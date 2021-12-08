5 طرق لتعزيز المناعة من أمراض الشتاء.. منها تناول البروتينات

كتبت مروة هريدى

مع قدوم فصل الشتاء، فإن تعزيز المناعة أمر فى غاية الأهمية للوقاية من العدوى والأمراض بما فى ذلك نزلات البرد والأنفلونزا التى تنتشر فى الشتاء على وجه التحديد، حيث أن جهاز المناعة عبارة عن شبكة معقدة من الخلايا والأنسجة والأعضاء التي تساعد الجسم على درء العدوى سواء كانت بكتيرية أو فيروسية وكذلك الفطريات والسموم، لذلك من المهم إجراء بعض التغييرات على عادات نمط الحياة والنظام الغذائى لتعزيز مناعتنا، وفقًا لتقرير موقع "إنسايدر".

فيما يلى.. 5 طرق بسيطة لتعزيز المناعة فى فصل الشتاء تحديدا:

تناول المزيد من الفاكهة والخضروات

تحتوى الأطعمة الملونة من الخضروات والفاكهة على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التى يحتاجها الجسم لتقوية جهازه المناع، مثل التفاح، والبطاطا، والكرز، واليوسفي، والكيوي، والبروكلي، والزيتون، والليمو، وغيرها.

النوم جيدًا

إذا كنت تفتقر إلى النوم الجيد فستكون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض، لأنه خلال النوم يبذل الجسم قصارى جهده لمكافحة الالتهاب والعدوى، حيث أن الأشخاص الذين يعانون من الآرق أكثر عُرضة للالتهاب مزمن، ويمكن أن يؤدي هذا الالتهاب إلى إجهاد جهاز المناعة ما يجعله أقل فعالية في مكافحة الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية.

تناول ما يكفي من البروتين

يجب أن تحصل على 0.8 جرام على الأقل من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم لتجنب الإصابة بالأمراض، حيث لنقص البروتين تأثير ضار على الخلايا التائية التي تعد جزءً أساسيًا من جهاز المناعة، كما يحتوي البروتين أيضًا على كميات عالية من الزنك، وهو معدن يساعد في إنتاج خلايا الدم البيضاء المقاومة للعدوى.

إدارة التوتر

هناك مجموعة كبيرة من الأبحاث التي تربط مستويات التوتر بوظيفة المناعة، فعندما نشعر بالتوتر، لا يعمل الجهاز المناعي بشكل جيد، ذلك لأن الإجهاد يتسبب في إفراز الجسم للهرمونات، مثل الأدرينالين والدوبامين والكورتيزول، والتي يمكن أن تقلل من قدرة الجسم على تكوين الخلايا الليمفاوية التي تساعد في محاربة الفيروسات أو البكتيريا الضارة.

الإقلاع عن التدخين

يزيد التدخين من خطر الإصابة بالعدوى عن طريق تدمير الأجسام المضادة فى مجرى الدم، وهى البروتينات التي ينتجها الجهاز المناعي لمحاربة العدوى الخارجية.