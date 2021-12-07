3 مكملات غذائية تحارب الشيخوخة.. أبرزها أوميجا 3

كتبت - ميرفت رشاد

إذا كنت تنظر في المرآة وأصبحت التجاعيد تجعلك تشعر بالشيخوخة، فستكون أفضل خيارات من المكملات الغذائية هي ثلاثة أنواع من مضادات أكسدة، وفيتامينات E وC، والسيلينيوم المعدني، وكلها ثبت أنها تمنع أضرار أشعة الشمس على الجلد ما يؤدي إلى تلك العلامة الخارجية المصنوعة من الجلد المترهل تدوم لسنوات.

ولكن يتم تعريف الشيخوخة أيضًا بما لا تراه في المرآة، والبيولوجيا الأساسية التي تظهر في انخفاض جودة الحياة، والتدهور المعرفي، وزيادة التعرض للمرض، في حين أن مضادات الأكسدة التي تنقذ الجلد تساعد داخلك أيضًا، يقول الخبراء إن أفضل مكمل غذائي لإبطاء الشيخوخة بالنسبة لك هو تناول العناصر الغذائية المهمة مثل: فيتامين ب 12 ودهون أوميجا 3 وفيتامين د، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

فيتامين ب 12 وحمض الفوليك

أنت بحاجة إلى هذين المغذيين لإنتاج ناقلات عصبية التى تسمح بالاتصال بين خلايا الدماغ، ويعد نقصها وانخفاض مستويات الناقلات العصبية يؤدي إلى الاكتئاب، والقلق، والتعب، وانخفاض التركيز، والتدهور المعرفي، وقلة النوم .

أوميجا 3

أحماض أوميجا 3 الدهنية هي لبنة أساسية في بناء الدماغ وقد أظهرت الدراسات أن أوميجا 3 قد تقلل من خطر التدهور المعرفي لدى كبار السن، تعد الأسماك والمأكولات البحرية من أفضل مصادر الغذاء لـ DHA و EPA

فيتامين د

معظم الأشخاص يعانون من نقص فيتامين (د)، وإن التقدم في السن يعرضنا لخطر أكبر للنقص بسبب التغيرات الأيضية المرتبطة بالعمر، يُطلق عليه "فيتامين أشعة الشمس" لأنه ينتج في الجلد عن طريق التعرض لأشعة الشمس، يلعب فيتامين "د" دورًا رئيسيًا في صحة المناعة وصحة العضلات وصحة القلب، وهي كلها مخاوف لدى كبار السن.