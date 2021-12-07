وفد طلابى لجامعة قناة السويس يزور هضبة ومنتجع الجلالة

الإسماعيلية - السيد فلاح

توجه اليوم الثلاثاء، وفد طلابي لجامعة قناة السويس إلى هضبة ومنتجع الجلالة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وقيادة قوات الدفاع الشعبي.

تأتي الزيارة تحت رعاية الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية.

يشرف على تنفيذ الزيارة عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومروة عدلي مدير إدارة النشاط الثقافي، وبالتعاون والتنسيق والمشاركة من خلال الادارة العامة للجامعات برئاسة علا كمال، ونجوى صلاح، مدير الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة للمشروعات القومية والتنموية الكبرى والعملاقة.

تقام الزيارة تحت شعار "الجمهورية الجديدة" ومنها أحد أهم القلاع “هضبة ومنتجع الجلالة" وذلك في إطار التوجه نحو قضية "الوعي" الصحيح والسليم للطلاب ولشباب مصر.

يشارك بالحضور ضمن الوفد الطلابي مجلس اتحاد طلاب الجامعة بقيادة الطالب كريم محمد عبد الباري رئيس اتحاد طلاب الجامعة، ونائبه الطالب احمد محمود احمد محمد.

يرافق الوفد اثناء الزيارة الدكتور السيد الشحات، بوزارة الشباب والرياضة، وطارق حماد شاهين، إخصائي الأنشطة الطلابية بالجامعة.