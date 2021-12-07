ميناء دمياط: حركة الصادر من البضائع العامة 21988 طنا

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 29 سفينة، كما استقبل ناقلة الغاز المسال (SEAN SPIRIT) والتى ترفع علم جزر الباهاما، ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 48 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.

وتابع اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس الإدارة عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21988 طنا، وتشمل 8598 طن رمل، و90 طن أسمنت، و8800 طن فوسفات، و2400 طن زيت، و2100 طن كسب فول صويا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60713 طنا، وتشمل 4842 طن حديد، و8000 طن ذرة، و16174 طن قمح، و7795 طن فول، و7250 طن سلاج، و3652 طن سكر، و10000 طن كسب فول صويا، و3000 طن كسب عباد شمس.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 896 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات ( بطاطس و بطاطا و فاصوليا و خرشوف و خضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (ريحان و بصل و زعتر و ليمون و برسيم و سمسم و لب) وفواكه (برتقال و يوسفي و رمان و فراولة) يتم تصديرها إلى كل من قطر وسريلانكا وأستراليا وأمريكا وسلوفينيا وهولندا واليونان وأمريكا وألمانيا وسلوفينيا وإنجلترا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 434 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2110 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 142742 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 92588 طنا.

كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2660 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4141 شاحنة.