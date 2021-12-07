لو بتعانى من برودة قدميك في الشتاء.. 4 نصائح فعالة للحصول على الدفء

كتبت مروة هريدى

مع قدوم فصل الشتاء واستمرار درجات الحرارة في الانخفاض، يشعر الكثير منا بالبرودة، خاصة في الأقدام، حيث يشكو الكثير من الناس من الأقدام الباردة وكأنها معركة مستمرة، إلا أن هناك طرقًا لإبقائها دافئة طوال الموسم، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

الأقدام الباردة هي مجرد رد فعل طبيعي للجسم تجاه درجات الحرارة الباردة، عندما يتقلص تدفق الدم خلال الطقس البارد، يمكن أن تشعر اليدين والقدمين بالبرودة وعدم الراحة، وغالبًا ما يكون الشعور بالبرد المستمر مجرد عرض جانبي لبيئتك أو ملابسك، ولكن في بعض الحالات قد يكون علامة على وجود مشاكل أكثر خطورة.

يمكن أن تكون القدم الباردة أحد أعراض عدد من المشكلات الصحية، بما في ذلك:

ضعف الدورة الدموية، حيث لا يصل الدم الدافئ إلى كل جزء من جسمك.

فقر الدم، يسبب نقص الحديد نقصًا في خلايا الدم الحمراء.

داء السكري من النوع الأول والثاني، يمكن أن يسبب تلفًا في الأعصاب وإحساسًا بالبرودة أو الوخز.

قصور الغدة الدرقية، يمكن أن يؤدي إلى تقليل الدورة الدموية في القدمين.

فيما يلى.. 4 طرق للحفاظ على دفء القدمين الباردة:



زيادة الدورة الدموية

حارب ضعف الدورة الدموية عن طريق الحفاظ على حركة جسمك، ابذل جهدًا واعيًا للوقوف لمدة ساعتين على الأقل يوميًا وممارسة الرياضة خاصة إذا كان عملك يتطلب قدرًا أقل من الحركة والمزيد من الجلوس، كما يمكن أن يسبب التدخين أيضًا مشاكل في الدورة الدموية.

إعادة تقييم نظامك الغذائي

الحفاظ على لياقتك ونشاطك هو نصف المعركة فقط، وإذا كان نظامك الغذائي غير متوازن، فقد تشعر بالبرودة أكثر مما تدرك، لذلك استهلك الكثير من الأطعمة الغنية بالحديد للوقاية من فقر الدم وتقليل الدهون المشبعة والسكر والأطعمة الغنية بالكوليسترول إلى الحد الأدنى لمنع الانسداد الشرايين.

ارتدِ حذاءك الشتوي

المشي في الشتاء مفيد للعقل والجسم، لكن اختيار حذائك يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا عند الخروج في البرد، لذلك اختر الأحذية السميكة، مثل أحذية المشي، وأحذية التدريب الرياضية الشبكية لتحبس الدفء والحفاظ على قدميك دافئة، كما ارتدى جوارب صوفية سميكة لمزيد من الدفء أثناء المشي في الخارج خلال فصل الشتاء.

حافظ على قدميك جافة

تعتبر الجوارب المبللة من أكثر المسببات شيوعًا لبرودة القدم، لذا حافظ على الجوارب جافة في جميع أنحاء المنزل واختر الأحذية المناسبة في الأيام الممطرة أو الثلجية.



الجوارب الصوف



الحذاء الرياضى يحافظ على دفء قدميك