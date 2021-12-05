اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 ديسمبر 2021 03:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

8 أسباب علمية تدفعك لتناول الأسماك بانتظام فى فصل الشتاء

الأحد، 05 ديسمبر 2021 01:00 ص
8 أسباب علمية تدفعك لتناول الأسماك بانتظام فى فصل الشتاء الأسماك
كتبت مروة هريدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع حلول فصل الشتاء، حان الوقت لتقوية جهاز المناعة للوقاية من العدوى والأمراض، لقد ثبت أن الأمراض التي تنقلها البكتيريا غالبًا ما تنتشر خلال فصل الشتاء، لأن الرطوبة في الهواء تجعل من السهل تكاثرها، لذلك لابد من تناول وجبات صحية، لتعزيز المناعة ضد البكتيريا، ولعل من أهم الأطعمة التي يمكن أن تحميك من جميع أنواع هذه الأمراض في فصل الشتاء هي الأسماك، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

 

2

يحارب السعال ونزلات البرد

تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك على زيادة تدفق الهواء إلى الرئتين وبالتالي الحفاظ على رئتيك خالية من العدوى وكذلك التغلب على نزلات البرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء.

جيد للبشرة

خلال فصل الشتاء، غالبًا ما نشكو من جفاف الجلد، ولقد وجد أن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك تساعد في إنشاء حاجز بين الطبقة العليا من الجلد والبيئة وبالتالي تساعد على منع جفاف الجلد.

يساعد في محاربة التهاب المفاصل

غالبًا ما نعانى من آلام التهاب المفاصل في فصل الشتاء، وتساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك في مكافحة مثل هذه الحالة عن طريق تقليل الالتهاب والأعراض المرتبطة به.

الدهون الجيدة

وفقًا للخبراء، فإن الأسماك غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والدهون الجيدة وقد ثبت أنها تساعد في الحفاظ على صحة الدماغ والعينين، ويعتبر جيدًا أيضًا للأمهات الحوامل.

الحفاظ على صحة القلب

لقد ثبت أن الأسماك لا تحتوي على أي دهون مشبعة وهذا ما يجعلها مفيدة للقلب، وفقًا للخبراء، فإن تناول الأسماك مرة واحدة في الأسبوع مفيد للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

مصدر غنى بالفيتامينات

الأسماك هي مصدر غني بفيتامين (د) ومن المثير للاهتمام أنها تساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية الأخرى وتحافظ على لياقتك وصحتك.

يساعد في محاربة الاكتئاب

إذا كانت أيام الشتاء القاتمة تجعلك تشعر بالإحباط ، فابدأ في تناول السمك، حيث وفقًا لمجلة الطب النفسي وعلم الأعصاب، فإن الاستهلاك المنتظم للأسماك وزيت السمك يساعد في تحسين أعراض الاكتئاب.

مفيد للعيون

تتطلب العيون السليمة كمية غنية من أحماض أوميجا 3 الدهنية ووفقًا لوكالة أبحاث الرعاية الصحية والجودة، تقدم الأسماك كميات غنية من الأحماض الدهنية التي يمكن أن تحافظ على صحة العين.

 

الاسماك غنية باحماض اوميجا 3 الدهنية
الاسماك غنية باحماض اوميجا 3 الدهنية
السمك
السمك
فوائد السمك
فوائد السمك

فوائد الأسماك

احماض اوميجا 3 الدهنية

فيتامين د

فصل الشتاء

امراض القلب

تقوية المناعة فى الشتاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هل الأسماك الدهنية تساعد على فقدان الوزن؟ أكثر 4 أنواع صحة

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 06:00 م

لو عايز تعمل تخفض وزنك.. احرص على مكملات أوميجا 3 والأسماك والمكسرات

الأحد، 07 نوفمبر 2021 09:54 م

تناول كميات وفيرة من الأسماك تخفض خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية لكبار السن

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 08:00 م

تناول هذه الأطعمة للحفاظ على صحة العين.. أبرزها الأسماك وصفار البيض

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 05:00 م

4 أطعمة تحمى جهازك العصبي من الانهيار أبرزها الأسماك والبروكلي

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 03:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة