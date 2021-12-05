8 أسباب علمية تدفعك لتناول الأسماك بانتظام فى فصل الشتاء

كتبت مروة هريدى

مع حلول فصل الشتاء، حان الوقت لتقوية جهاز المناعة للوقاية من العدوى والأمراض، لقد ثبت أن الأمراض التي تنقلها البكتيريا غالبًا ما تنتشر خلال فصل الشتاء، لأن الرطوبة في الهواء تجعل من السهل تكاثرها، لذلك لابد من تناول وجبات صحية، لتعزيز المناعة ضد البكتيريا، ولعل من أهم الأطعمة التي يمكن أن تحميك من جميع أنواع هذه الأمراض في فصل الشتاء هي الأسماك، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

يحارب السعال ونزلات البرد

تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك على زيادة تدفق الهواء إلى الرئتين وبالتالي الحفاظ على رئتيك خالية من العدوى وكذلك التغلب على نزلات البرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء.

جيد للبشرة

خلال فصل الشتاء، غالبًا ما نشكو من جفاف الجلد، ولقد وجد أن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك تساعد في إنشاء حاجز بين الطبقة العليا من الجلد والبيئة وبالتالي تساعد على منع جفاف الجلد.

يساعد في محاربة التهاب المفاصل

غالبًا ما نعانى من آلام التهاب المفاصل في فصل الشتاء، وتساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك في مكافحة مثل هذه الحالة عن طريق تقليل الالتهاب والأعراض المرتبطة به.

الدهون الجيدة

وفقًا للخبراء، فإن الأسماك غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والدهون الجيدة وقد ثبت أنها تساعد في الحفاظ على صحة الدماغ والعينين، ويعتبر جيدًا أيضًا للأمهات الحوامل.

الحفاظ على صحة القلب

لقد ثبت أن الأسماك لا تحتوي على أي دهون مشبعة وهذا ما يجعلها مفيدة للقلب، وفقًا للخبراء، فإن تناول الأسماك مرة واحدة في الأسبوع مفيد للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

مصدر غنى بالفيتامينات

الأسماك هي مصدر غني بفيتامين (د) ومن المثير للاهتمام أنها تساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية الأخرى وتحافظ على لياقتك وصحتك.

يساعد في محاربة الاكتئاب

إذا كانت أيام الشتاء القاتمة تجعلك تشعر بالإحباط ، فابدأ في تناول السمك، حيث وفقًا لمجلة الطب النفسي وعلم الأعصاب، فإن الاستهلاك المنتظم للأسماك وزيت السمك يساعد في تحسين أعراض الاكتئاب.

مفيد للعيون

تتطلب العيون السليمة كمية غنية من أحماض أوميجا 3 الدهنية ووفقًا لوكالة أبحاث الرعاية الصحية والجودة، تقدم الأسماك كميات غنية من الأحماض الدهنية التي يمكن أن تحافظ على صحة العين.



الاسماك غنية باحماض اوميجا 3 الدهنية



السمك