ضبط 5 أطنان زيت مدعم و7200 علبة صلصة في حملة تموينية بالغربية

الغربية مصطفى عادل

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 7200علبه صلصه و5 طن زيت طعام وضبط محل تموينى لتصرفه في بيع سلع تموينية بمبلغ 16,450جنيها.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات التجارية ومحلات البقالة التموينية لأحكام الرقابة التموينية على السلع المعروضة للبيع.

وتشكلت حملة مكبرة قادها المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين، ضمت اشرف شرف الدين و السيد الحواله ومحمد الباز المفتشين بإدارة الرقابة التموينية.

وتم مداهمة محل بقالة تموينية بمركز طنطا، وتم ضبط 7200علبة صلصة و5 طن زيت طعام، كما تم ضبط محل تموينى لتصرفه في بيع سلع تموينية بمبلغ 16,450جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.