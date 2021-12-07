تعرف على الموقف المالى والتنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية بمحافظة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية، مع متابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد، لإنهاء الأعمال لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالفائدة على المواطنين، مع إعداد تقارير مفصلة بما تم تنفيذه بكل مركز ومعدلات الأداء، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقا للجودة المطلوبة، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيراً إلى ضرورة التكاتف والتنسيق بين كل القطاعات لتنفيذ المشروعات ذات النفع العام وتحقيق الخطط الموضوعة بالمحافظة بما يحقق الصالح العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنينوالمصالح والجهات الحكومية والإدارات المركزية بديوان المحافظة ومسؤولى المجالس القومية.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، اللواء جمال مسعود، السكرتير العام، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد ،العميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة، عزة علي خالد مدير عام التخطيط متابعة الخطة، ا لمياء العربي مدير المجالس واللجان بالمحافظة، وأعضاء المجلس التنفيذي من رؤساء الوحدات المحلية وكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات والمصالح والجهات الحكومية والإدارات المركزية بديوان المحافظة ومسؤولي المجالس القومية المتخصصة.

ناقش المحافظ مستجدات الموقف المالي و التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021/2022 في الفترة من 1 /7/2021 حتى 6 /12/2021، حيث تم استعراض نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والمعوقات التي تواجه نهو بعض المشروعات والوضع الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها المدرجة بالخطة بإجمالي اعتمادات 550 مليون و169 جينه (اعتماد حكومي "549 مليون و40 ألف جنيهاً" + اعتماد ذاتي "مليون و129 ألف جنيها")، للصرف منها على بنود الخطة والتي تشمل :الرصف والكهرباء والكباري وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

كما وافق المجلس المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ" د. محمد هاني غنيم"على إطلاق اسم الشهيد :إسلام شعبان كمال الدين ذكي "قوات مسلحة" على المدرسة الجديدة للتعليم الابتدائي بقرية دموشيا التابعة لإدارة تعليم بني سويف، وذلك تقديرا لتضحيات شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة وتخليدا لذكراهم العطرة وتعزيز قيم الانتماء والولاء في نفوس ووجدان أبناء الوطن.

من جانبه، وجًه محافظ بني سويف، تحية إعزاز وتقدير لأرواح شهداء الواجب من الجيش والشرطة، الذين جادوا ومازالوا يجودون بأغلى ما يملكون فى مواجهة الإرهاب، ليحيا الوطن فى أمن واستقرار، مؤكدا على أن الدولة المصرية لن تنسى تضحيات أبنائها المخلصين في كافة الميادين والقطاعات.