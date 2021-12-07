تعرف على الموقف التنفيذى لمصنع تدوير المخلفات بدار السلام.. صور

سوهاج محمود مقبول

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الموقف التنفيذى وأعمال تركيب المعدات بمصنع تدوير المخلفات الصلبة بالظهير الصحراوى بقرية نجوع مازن بمركز دار السلام، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 97%، والمقام على مساحة 10 أفدنة بتكلفة 90 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه خلال ديسمبر الجارى.

ويشمل المصنع إنشاءات مباني، وخطوط التدوير والمعدات المتحركة، ويأتى تنفيذه ضمن بروتوكول تعاون بين وزارات "التنمية المحلية، والإنتاج الحربي، والبيئة، والتخطيط"، وتبلغ طاقته التشغيلية 20 طن /ساعة، ويتكون من "سور، ومبنى الأمن، ومبنى الكهرباء، وغرفة الميزان، ومبنى إداري، وورشة، ومظلة معدات، ومظلة سيارات، ومظلة استقبال مخلفات"، كما يحتوى المصنع على خطوط ميكانيكية بتكنولوجيا كورية وتشمل خط الفرز وخط لإنتاج الوقود البديلRDF ، وخط إنتاج سماد.

ويذكر أن فريق من جهاز المخلفات بوزارة البيئة، قام بزيارة لمصنع تدوير المخلفات بناحية دار السلام بسوهاج، والذى يتم حاليا الانتهاء من تنفيذه من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة القومية للإنتاج الحربى ضمن المرحلة الأولى للمنظومة، ويستقبل المخلفات من مراكز دار السلام والبلينا وجرجا والمنشأة بما يقدر بحوالى 1000 طن/يوم، حيث تبين أن نسبة التنفيذ حوالى 60 % ومن المقرر تسليمه خلال شهر مايو القادم.

كما تم زيارة مدفن المخلفات المجاور للمصنع، والذي يجري الانتهاء من تنفيذه على مساحة حوالى 7 أفدنة، ليستقبل المرفوضات الواردة من مصنع التدوير، وبلغت نسبة التنفيذ به حوالى 45 %، وقد تم تصميمه ليسمح بعمل توسعات به بإنشاء 11 خلية جديدة حيث تبلغ المساحة الإجمالية للموقع حوالى 171 فدانا.



معدات مصنع تدوير القمامة



معدات مصنع تدوير القمامة



المصنع بتكلفة 90 مليون



المصنع



المصنع



المصنع يخدم المحافظة بالكامل



المصنع يخدم المحافظة بالكامل



المصنع تم إقامته بمركز دار السلام