اليوم السابع
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وكيل أوقاف الأقصر يعلن البدء فى فعاليات الحملة التثقيفية لمناهضة العنف ضد المرأة

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 11:02 ص
وكيل أوقاف الأقصر يعلن البدء فى فعاليات الحملة التثقيفية لمناهضة العنف ضد المرأة الشيخ سيد عبد الدايم وكيل أوقاف الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه بدأت المديرية فى المشاركة بدعاتها المتميزين فى تنفيذ فعاليات الحملة التثقيفية التى ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، وبالتعاون مع مديرية أوقاف الأقصر، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تستهدف الحملة قطاعات مختلفة من أرجاء المحافظة، حيث يتم فى هذه الحملة مناقشة القضايا المختلفة التى تهم المرأه والعمل على إيصال المفاهيم الدينية الصحيحة، موجهاً خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى سبيل إنجاز هذا الأمر.

وفى نفس السياق نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الأقصر، فعاليات ورشة عمل لتعليم لغة الإشارة بكلية الألسن، وذلك بحضور الدكتورة  إيمان رجب نجيب، مدير الوحدة، وهبة رمضان، ومها النوبي، مسؤولي رعاية الشباب بالكلية ولفيف من مختلف طلاب كليات الجامعة، وذلك في إطار حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، وتم تنظيم الورشة تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، ورئيس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، حيث حاضر في الورشة كلا من سماح محمد محمود، مدربة لغة الإشارة، ومن ذوي الهمم (الصم) دعاء أبو الحجاج ورحاب أبو الحجاج، وتم خلال الورشة تدريب الطلاب على استخدام لغة الإشارة لذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم.

وأشارت الدكتورة إيمان رجب مدير الوحدة بالجامعة، إلى أن الورشة تؤكد مدي اهتمام الجامعة بتقديم برامج تعليمية ودورات تدريبية مميزة لخدمة كافة أفراد المجتمع، موضحة أن لغة الإشارة تعتبر اللغة الأم لذوي الإعاقة السمعية والبصرية، وتكمن أهميتها في كونها وسيلة للتنفيس بين مستخدميها للتخفيف من حجم الضغوطات النفسية التي تقع على عاتقهم، بالإضافة إلى توطيد أسس التفاعل والتفاهم فيما بينهم، وكذلك توليد الرغبة لديهم في التواصل الاجتماعي وتبادل الأفكار والمعلومات مع الآخرين.


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