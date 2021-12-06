علامة واضحة تظهر "ليلًا" تدل على الإصابة بمتغير "أوميكرون"

كتبت مروة هريدى

العالم ينتظر المزيد من البيانات حول المتغير الجديد لفيروس كورونا، والمعروف باسم "أوميكرون"، وبالرغم أن المؤشرات المبكرة مشجعة حول هذا المتغير وأعراضه الخقفيفة مقارنة بسلالة دلتا، لا يزال أطباء جنوب إفريقيا الذين يعالجون المرضى المصابين، يقدمون أدلة مفيدة حول الأعراض المصاحبة لهذا المتغير، والتى يظهر أحدها ليلًا، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

منذ أن صنفت منظمة الصحة العالمية متغير أوميكرون الجديد على أنه "متغير مثير للقلق" في 24 نوفمبر الماضى، إلا أن الأدلة الأولية تشير أيضًا إلى أنه قد يسبب مرضًا أكثر اعتدالًا من سلالة دلتا، التي تجتاح أوروبا حاليًا.

ومع ذلك، من المهم أن تظل متيقظًا للأعراض المصاحبة لهذا المتغير الجديد، بالرغم أن البيانات حول الأعراض الخاصة به لا تزال قليلة جدًا، لكن الأطباء في جنوب إفريقيا قدموا أدلة مهمة عند الكشف عن المتغير الجديد لأول مرة.

في إحاطة عقدت من قبل وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، قام الطبيب الممارس العام أونبين بيلاي بإدراج الأعراض التي أبلغ عنها مرضى أوميكرون، والتى من بينها "التعرق الليلى"، والذى يحدث عندما تتعرق كثيرًا لدرجة أن ملابسك الليلية ومفروشاتك تصبح مبللة، على الرغم من أن المكان الذي تنام فيه يكون باردًا.

وقال الدكتور بيلاي أيضًا إنه من بين الأعراض المصاحبة لهذا المتغير "أوميكرون" السعال الجاف والحمى و آلام كثيرة في الجسم مضيفاً أن الأشخاص الذين حصلوا على جرعتهم كاملة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، كانت الأعراض لديهم خفيفة.

على الرغم من ندرة الأدلة حاليًا، إلا أن هناك علامات مشجعة على أن اللقاحات الحالية ستوفر بعض الحماية ضد متغير أوميكرون.