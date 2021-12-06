اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 ديسمبر 2021 04:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

علامة واضحة تظهر "ليلًا" تدل على الإصابة بمتغير "أوميكرون"

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 03:00 م
علامة واضحة تظهر "ليلًا" تدل على الإصابة بمتغير "أوميكرون" علامة ليلا تدل على الاصابة بأوميكرون
كتبت مروة هريدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

العالم ينتظر المزيد من البيانات حول المتغير الجديد لفيروس كورونا، والمعروف باسم "أوميكرون"، وبالرغم أن المؤشرات المبكرة مشجعة حول هذا المتغير وأعراضه الخقفيفة مقارنة بسلالة دلتا، لا يزال أطباء جنوب إفريقيا الذين يعالجون المرضى المصابين، يقدمون أدلة مفيدة حول الأعراض المصاحبة لهذا المتغير، والتى يظهر أحدها ليلًا، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

4

منذ أن صنفت منظمة الصحة العالمية متغير أوميكرون الجديد على أنه "متغير مثير للقلق" في 24 نوفمبر الماضى، إلا أن الأدلة الأولية تشير أيضًا إلى أنه قد يسبب مرضًا أكثر اعتدالًا من سلالة دلتا، التي تجتاح أوروبا حاليًا.

ومع ذلك، من المهم أن تظل متيقظًا للأعراض المصاحبة لهذا المتغير الجديد، بالرغم أن البيانات حول الأعراض الخاصة به لا تزال قليلة جدًا، لكن الأطباء في جنوب إفريقيا قدموا أدلة مهمة عند الكشف عن المتغير الجديد لأول مرة.

في إحاطة عقدت من قبل وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، قام الطبيب الممارس العام أونبين بيلاي بإدراج الأعراض التي أبلغ عنها مرضى أوميكرون، والتى من بينها "التعرق الليلى"، والذى يحدث عندما تتعرق كثيرًا لدرجة أن ملابسك الليلية ومفروشاتك تصبح مبللة، على الرغم من أن المكان الذي تنام فيه يكون باردًا.

وقال الدكتور بيلاي أيضًا إنه من بين الأعراض المصاحبة لهذا المتغير "أوميكرون" السعال الجاف والحمى و آلام كثيرة في الجسم مضيفاً أن الأشخاص الذين حصلوا على جرعتهم كاملة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، كانت الأعراض لديهم خفيفة.

على الرغم من ندرة الأدلة حاليًا، إلا أن هناك علامات مشجعة على أن اللقاحات الحالية ستوفر بعض الحماية ضد متغير أوميكرون.

علامة تظهر ليلا تدل على الاصابة بأوميكرون
علامة تظهر ليلا تدل على الاصابة بأوميكرون

 


اوميكرون

متغير كورونا الجديد

اعراض اوميكرون

التعرق الليلي

لقاحات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طبيب هندى مصاب بمتغير أوميكرون: الأعراض خفيفة

الأحد، 05 ديسمبر 2021 05:00 م

مكتشف أوميكرون: اكتشافنا كان بمثابة جرس إنذار ومنع المزيد من الإصابات والوفيات

الأحد، 05 ديسمبر 2021 03:17 م

الأسئلة الشائعة حول كورونا بعد متغير أوميكرون.. هل ستحدث موجة أخرى؟

الأحد، 05 ديسمبر 2021 02:00 م

المجلس الهندي للبحوث الطبية: لقاح كوفاكسين قد يكون "أكثر فعالية '' ضد أوميكرون

الأحد، 05 ديسمبر 2021 01:00 م

دراسة: متغير أوميكرون يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالعدوى بثلاثة أضعاف

الأحد، 05 ديسمبر 2021 02:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة