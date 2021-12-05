طبيب هندى مصاب بمتغير أوميكرون: الأعراض خفيفة

كتبت مروة هريدى

كشف طبيب هندى عن أعراض المتغير الجديد "أوميكرون" الذى أثار القلق والمخاوف في دول العالم بعد ظهوره مؤخرًا في جنوب أفريقيا، وذلك بعد إصابته به، مؤكدًا أن هذا المتغير من فيروس كورونا غير مهدد للحياة، وفقًا لما ذكره التقرير المنشور بصحيفة " economictimes" الهندية.

وصف الطبيب الهندي البالغ من العمر 46 عامًا، الذى تعرض للإصابة بالمتغير الجديد لكورونا في 22 نوفمبر الماضى، أعراض المرض بدقة، حيث أصيب به، والتي تشمل آلاما في الجسم وقشعريرة ونوبة دوار، وارتفاع درجة الحرارة إلى 38.5 بعد 3 أيام من نتيجة الاختبار الإيجابية، ولكن استبعد أعراض مثل صعوبات في التنفس، حيث كانت مستويات الأكسجين في الدم طبيعية عند حوالي 95.

وأكد الطبيب الهندى الذى يخضع حاليًا للعزل بمستشفى في مدينة بنجالور جنوب الهند منذ إصابته في 22 نوفمبر الماضي، ولكنه أكد على أن الأعراض ليست مقلقة وأنه بخير تمامًا، موضحًا أن المتحور الجديد أوميكرون لا يهدد الحياة، وطلب من الجميع ضرورة التزام الهدوء والحرص على إجراء فحوصات فورية عند ظهور أيًا من أعراض كورونا والعزل الذاتي وتلقي العلاجات اللازمة في حال ثبوت الإصابة.

ولا يعرف الطبيب حتى الآن مصدر العدوى التي تلقاها، لأنه لم يسافر إلى أي من الدول التي أبلغت عن المتحور الجديد، الذي أثار قلقا عالميا، موضحًا أنه يتلقى العلاج في مستشفى العزل مع زوجته ونجله.

وظهر المتحور الجديد "أوميكرون" مؤخرًا في جنوب إفريقيا قبل أن ينتشر إلى نحو 24 دولة أخرى، ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إن علماءها يجرون مزيدًا من عمليات التحقق لمعرفة خصائص المتحور الجديد ومدى خطورته ومدى مقاومته للقاحات كورونا.