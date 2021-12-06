اليوم السابع
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رئيس مدينة الباجور: سيطرنا على تسريب الغاز وحركة القطارات لم تتوقف نهائيا

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 10:20 ص
رئيس مدينة الباجور: سيطرنا على تسريب الغاز وحركة القطارات لم تتوقف نهائيا السيطرة على تسريب خط الغاز بقرية جراون فى المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد المحاسب السيد عبد العال رئيس مركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، أنه تمت السيطرة على واقعة حدوث تسريب للغاز في الخط الرئيسي أمام مجمع مدارس جروان والوحدة المحلية.
 
وأِشار رئيس مجلس مركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة، لليوم السابع، إلى انتظام حركة القطارات على خط بنها - منوف النار بمركز الباجور منذأمس ولم تتوقف نهائيا.
 
وشهدت أمس قرية جروان التابعة لمركز الباجور  بمحافظة المنوفية، حدوث تسريب للغاز في الخط الرئيسي أمام مجمع مدارس جروان والوحدة المحلية ، وتم السيطرة على الوضع، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز الباجور، يفيد بورود بلاغا من الوحدة المحلية لقرية جروان بوجود تسريب للغاز أمام الوحدة في المنطقة المحيطة بمدارس القرية، وعلى الفور تم التنسيق مع قوات الحماية المدنية وشركة الغاز التي انتقلت إلى موقع الحادث لسيطرة على التسريب ، حيث وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول المنطقة الموجود فيها التسريب، ومنعت المواطنين من الاقتراب، حتى وصول فرق الطوارئ التابعة لشركة الغاز، وتحاول حاليا فرق الطوارئ التابعة لشركة الغاز السيطرة على الأوضاع ومنع الترسيب، ومنع أي ضرر على المواطنين والأماكن المحيطة.

مدينة الباجور

تسريب الغاز

القطارات

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المنوفية

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