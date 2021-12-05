اليوم السابع
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تسريب غاز بالمنوفية وهذه تفاصيل الواقعة فى قرية جراون.. لايف

الأحد، 05 ديسمبر 2021 10:23 م
تسريب غاز بالمنوفية وهذه تفاصيل الواقعة فى قرية جراون.. لايف السيطرة على تسريب خط الغاز بقرية جراون فى المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشر حول واقعة حدوث تسريب للغاز في الخط الرئيسي أمام مجمع مدارس جروان والوحدة المحلية، وتم السيطرة على الوضع.

وشهدت منذ قليل قرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، حدوث تسريب للغاز في الخط الرئيسي أمام مجمع مدارس جروان والوحدة المحلية ، وتم السيطرة على الوضع ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز الباجور، يفيد بورود بلاغا من الوحدة المحلية لقرية جروان بوجود تسريب للغاز أمام الوحدة في المنطقة المحيطة بمدارس القرية، وعلى الفور تم التنسيق مع قوات الحماية المدنية وشركة الغاز التي انتقلت إلى موقع الحادث لسيطرة على التسريب ، حيث وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول المنطقة الموجود فيها التسريب، ومنعت المواطنين من الاقتراب، حتى وصول فرق الطوارئ التابعة لشركة الغاز، وتحاول حاليا فرق الطوارئ التابعة لشركة الغاز السيطرة على الأوضاع ومنع الترسيب، ومنع أي ضرر على المواطنين والأماكن المحيطة.


اخبار المنوفية

قرية جروان

محافظة المنوفية

تسريب خط الغاز

مركز الباجور

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