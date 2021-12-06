الرغبة في تناول الأطعمة المالحة علامة على خلل فى نظام الكلى

كتبت - ميرفت رشاد

إذا رغبت في تناول رقائق البطاطس المالحة فجأة، يمكن اعتبار ذلك علامة على أن جسمك يحتاج إلى مزيد من الصوديوم لإعادة توازنه، وفقا لتعاليم الطب الصيني التقليدي (TCM) ، تعد الرغبة في تناول الأطعمة الحامضة أو المرة أو الحلوة أو اللاذعة أو المالحة أمرًا طبيعيًا تمامًا ، كما يقول جيون بارك ، طبيب الوخز بالإبر والطب الصيني في نيوبورت بيتش ، كاليفورنيا، ، موضحا أن الشغف العابر لأحد هذه الأذواق الخمسة يشير إلى أن أجسامنا تحاول تحقيق التوازن ، وهي وظيفة توازن طبيعية، بحسب ما نشره موقع " wellandgood".

ماذا يعني اشتهاء الأطعمة المالحة وفقًا للطب الصيني التقليدي؟

يوضح الدكتور بارك، أن كل طعم مرتبط بعضو في الجسم ، وفي حالة الملح ، فهو الكلى، ووفقا للطب الصيني التقليدي ، يساعد الملح في تحريك السوائل و إنشاء تدفق صحي للكلى والمثانة، إذا كنت تشتهي الأطعمة المالحة ، فإن جسمك إما يحاول إيجاد توازن أو أن هناك مشكلة متعلقة بالكلى قد تحتاج إلى معالجة.

لديك خلل في الكلى

في الطب الصيني ، يمكن أن تكون الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة علامة على خلل في الكلى قد يؤدي إلى أعراض ملموسة إذا لم تتم معالجتها، عندما يكون نظام الكلى Qi غير متوازن أو مستنفد ، فإن الجسم يرسل رسالة خفية عن الرغبة الشديدة في الملح ، يلاحظ الدكتور بارك، مثل هذه الرسائل من الجسم يمكن أن تمنع أو تعكس المشكلة قبل أن تظهر كأعراض جسدية.

تأكل الكثير من السكر

عندما تظهر الرغبة ، فقد يكون الجسد ببساطة يحاول إيجاد توازن بين الأذواق الخمسة، وفي حالة الرغبة الشديدة في تناول الملح ، يمكن أن يكون هذا علامة على أن لديك استهلاكًا مفرطًا للسكر، والعكس صحيح ، يمكن أن تكون الرغبة الشديدة في تناول السكر ناتجة عن تناول الكثير من الأطعمة.

لديك قصور في الغدة الكظرية

تقع الغدد الكظرية أعلى الكلى وهي حيوية لتنظيم عدد غير قليل من وظائف الجسم، يسبب قصور الغدة الكظرية اختلال فى الجسم ويدل ذلك على وجود مستويات منخفضة من الكورتيزول " الهرمون الذي ينظم الإجهاد ".

يمكن أن يؤدى انخفاض مستويات الكورتيزول إلى ظهور مجموعة متنوعة من الأعراض، بما في ذلك التعب ، واللامبالاة ، وقلة الحافز ، وضعف التركيز ، وسوء نوعية النوم ، وزيادة التعرض للالتهابات والحساسية ، وعدم القدرة على التعامل مع التوتر ، والاكتئاب أسوأ في المساء ، والنوم الزائد ، والبدء المبكر لانقطاع الطمث أو انقطاع الطمث ، وآلام العضلات ، ودرجات حرارة الجسم غير المستقرة ، وأعراض انخفاض السكر في الدم النموذجية ، مثل الدوخة والتهيج ، مع تخفيف الأعراض عن طريق الطعام.



كيف ترضي شغفك بالأطعمة المالحة

عندما تظهر الرغبة الشديدة في تناول الملح ، يوصي الدكتور بارك بتناول الوجبات الخفيفة التالية:

الأعشاب البحرية

زيتون كالاماتا

بطاطا حلوة

الفلفل الحار مع الفاصوليا السوداء

البيض المسلوق

إجاص

برقوق

توت

افوكادو

حبوب سمسم اسود

عين الجمل

من المهم فهم أن الرغبة الشديدة في تناول الطعام هي جزء طبيعي من الجسم، حيث تهدف إلى تحقيق التوازن بين الأذواق الخمسة، يقول الدكتور بارك، إنه المفتاح لتحقيق نمط حياة أكثر صحة في ممارسة الطب الصيني التقليدي.