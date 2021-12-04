النظام الغذائي لارتجاع الحمض: 3 أنواع من الأطعمة تمنع حرقة المعدة

كتبت مروة هريدى

يصف ارتداد حمض المعدة والذى ينتقل إلى أعلى باتجاه الحلق، ما يترك طعمًا حامضًا غير سار في الفم، ومن المحتمل أيضًا الشعور بإحساس حارق في الصدر، فكيف يمكن منعه، هو ما يوضحه موقع "إكسبريس".

مرض الارتجاع المعدي المريئي (GORD) هو تشخيص لحرقة المعدة المتكررة والارتجاع الحمضي، يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى، الفواق المتكرر، صوت أجش، رائحة الفم الكريهة، الانتفاخ، والغثيان.

من جانبها، صرحت هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS)، أن الأعراض قد تصبح أسوأ بعد تناول الطعام، وعند الاستلقاء والانحناء، وتسبب بعض الأطعمة ارتجاع الأحماض، مثل القهوة والشوكولاتة، ولكن ما هي الأطعمة التي يمكن أن تساعد في منع الحموضة المعوية؟

يلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في السيطرة على أعراض ارتداد الحمض وهو الخط الأول من العلاج المستخدم للأشخاص المصابين به، حيث أن تناول الأطعمة القلوية، التي تحتوي على درجة حموضة أعلى، يمكن أن تعوض في كثير من الأحيان حمض المعدة القوي.

ومن بين هذه الأطعمة: الموز والبطيخ والقرنبيط والشمر والمكسرات، وهناك طريقة أخرى لمنع الحموضة المعوية وهي تناول المزيد من الأطعمة المائية التي يمكن أن تخفف وتضعف أحماض المعدة، وتشمل هذه الأطعمة:

الكرفس

الخيار

الخس

البطيخ

ويمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالألياف أيضًا على منع حرقة المعدة عن طريق جعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، ما يعني أنك أقل عرضة للإفراط في تناول الطعام، مثل الحبوب الكاملة، ودقيق الشوفان، والأرز البني، وكذلك الخضروات الجذرية، مثل البطاطا الحلوة، والجزر، والبنجر، وخضروات أخرى مثل البروكلي والفاصوليا الخضراء.

ويمكن لتناول الحليب خالي الدسم أيضًا أن يخفف من حدة أعراض الحموضة المعوية، بجانب الزنجبيل، حيث يعتبر من أفضل الوسائل المساعدة على الهضم لأنه قلوي بطبيعته ومضاد للالتهابات، وكذلك خل التفاح ولكن يوصى بتخفيفه بالماء الدافئ قبل تناوله حتى لا يسبب تهيج المريء.