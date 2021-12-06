إزاى تحمى نفسك من مرض السكرى.. تناول وجبة متوازنة ومارس الرياضة الأبرز

كتبت مروة هريدى

تشخيص مقدمات السكري يعني ببساطة أنك على وشك الإصابة بالمرض من النوع 2، وفي هذه الحالة ترتفع مستوى السكر في الدم أكثر من المعدل الطبيعي، ولكن ليس مرتفعًا بما يكفي لتندرج تحت فئة مرض السكري، يعاني هؤلاء الأشخاص عمومًا من نفس الأعراض تقريبًا التي يعاني منها أي مريض بالسكري، ولكن لا يزال لديهم فرصة لعكسها أو تأخير الحالة لتجنب تحولها إلى مرض السكري من النوع 2، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

يعاني معظم الأشخاص المصابين بمقدمات السكري أيضًا من مشكلة زيادة الوزن خلال هذه المرحلة إذا لم يتم إجراء التغييرات الضرورية في نمط الحياة وعادات الأكل.

فيما يلي.. 5 أشياء يجب على مرضى السكري القيام بها لتجنب زيادة الوزن وإدارة حالتهم:



تناول وجبة متوازنة

أول شيء عليك القيام به هو تغيير نمط الأكل الخاص بك مع مراعاة صحتك، حيث يجب على أولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بارتفاع مستويات السكر في الدم أن يقللوا من تناول الكربوهيدرات غير الصحية وتناول المزيد من الخضار والفواكه للبقاء بصحة جيدة، وتجنب السكر والدهون والأطعمة السريعة للحفاظ على السعرات الحرارية ومستوى السكر في الدم تحت السيطرة.

تجنب الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة



يعد تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات أمرًا جيدًا فقط إذا تم إجراؤه بعناية، يمكن أن يساعد تناول وجبات خفيفة صحية بين الوجبات وبكميات محدودة في إدارة الجوع المفاجئ، ويمنعك أيضًا من تناول الأطعمة غير الصحية، لكن يجب أن تأكل وجبتين خفيفتين فقط في اليوم، لتفادى زيادة عدد السعرات الحرارية وزيادة الوزن.

تناول الطعام في الوقت المحدد



يعتبر تخطي وجبة أو الأكل قبل الأوان ضار بالصحة، قد يبدو من المنطقي تناول كميات أقل من الطعام لخفض مستويات السكر في الدم، لكن هذه العادة يمكن أن تزيد الأمور سوءً، إن تخطي وجبة ما يجعلك تشعر بالجوع لاحقًا ويجعل من الصعب التحكم في حجم حصتك، تناول وجبة متوازنة بعد كل 4-5 ساعات للتحكم في مستوى السكر.

النوم في الوقت المحدد



كشفت دراسة جديدة أن النوم في وقت متأخر من الليل وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم والجلوس بعد تناول العشاء يمكن أن تكون أسبابًا لزيادة الوزن في مرضى السكري، لذلك، إذا كنت لا ترغب في زيادة الوزن، فحدد توقيت معين للنوم ويكون في وقت مبكر.

ممارسة الرياضة



تعتبر ممارسة الرياضة أمرًا ضروريًا لإدارة الوزن وكذلك إدارة مستوى السكر في الدم، فبدون تمرين، قد يكون من الصعب تحقيق الهدف، حتى لو كنت تمارس الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًا، يكفي أن تظل بصحة جيدة ولياقة، حيث يمكنك ممارسة اليوجا أو المشي أو الجرى أو ركوب الدراجات.



تجنب الوجبات الخفيفة غير الصحية