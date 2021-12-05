كيف يساعد النظام الغذائى فى مقاومة مرض السكرى 2؟

كتبت إيناس البنا

يتميز مرض السكري بارتفاع مستويات السكر في الدم، ومقاومة الأنسولين، ويمكن أن يكون أمرًا شاقًا للمرضى وقد يصبح قاتلًا إذا تم تجاهله أو عدم إدارته في الوقت المناسب.

يعد مرض السكري من النوع 2 أحد أكثر أشكال اضطراب التمثيل الغذائي شيوعًا ويؤثر على المزيد من الأشخاص كل عام

على الرغم من أن الخطوة الأولى نحو إدارة مرض السكري هي التخلص من الدهون المشبعة والكربوهيدرات البسيطة والأهم من ذلك السكر المكرر، فقد شدد الخبراء أيضًا على اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات لتحسين التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري من النوع 2، وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة Diabetologia. .

كيف يساعد النظام الغذائي في مرض السكري من النوع 2؟

يتميز مرض السكري من النوع 2 بمقاومة الأنسولين وارتفاع مستويات السكر في الدم والتي يمكن أن تؤثر بمرور الوقت على الصحة العامة.

يقول الخبراء إن إحدى أفضل الطرق لإدارة مرض السكري هي فقدان الوزن أو الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الصحي (BMI). وعلى صعيد النظام الغذائي ، كشفت الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة الرابطة الأوروبية لدراسة مرض السكري أنه يمكن تحقيق الشيء نفسه من خلال اتباع نظام غذائي منخفض الطاقة.

أجرى الخبراء تحليلًا لـ 19 دراسة أخرى منشورة سابقًا، واكتشفوا أن الأنظمة الغذائية منخفضة الطاقة للغاية وبدائل الوجبة هي أفضل الطرق لإدارة نسبة السكر في الدم ووزن الجسم في مرضى السكري من النوع 2. على الرغم من أن النتائج لم تكن متماثلة للجميع ، إلا أن الطاقة المنخفضة (الطاقة تعني السعرات الحرارية) يمكن أن تساعد المرضى.

ما الأطعمة التي يجب تناولها لإدارة مرض السكري من النوع 2؟

