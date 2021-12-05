اليوم السابع
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الأحد، 05 ديسمبر 2021 04:37 م
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محافظ مطروح يستمع لمطالب المواطنين ويوجه بتوفير كرسى متحرك لشاب .. صور

الأحد، 05 ديسمبر 2021 04:14 م
محافظ مطروح يستمع لمطالب المواطنين ويوجه بتوفير كرسى متحرك لشاب .. صور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
مطروح حسن مشالى

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تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، واستمع لمطالب عدد من المواطنين موجها بتوفير كرسى متحرك على الفور لولى أمر شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة فى حاجة إلى كرسى متحرك لسهولة الحركة، وكذلك دراسة مطالب عدد من المواطنين لتوفير مزيد من الخدمات والتيسير عليهم.

وذلك فى إطار حرص محافظ مطروح المستمر على متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والتسير عليهم خاصة الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتلبية مطالبهم.

وفى وقت سابق، أكد محافظ مطروح، على ضرورة زيادة تيسير الخدمات البريدية بمطروح، وزيادة ساعات العمل بمكتب بريد السلوم، للتيسير على المسافرين إلى ليبيا، خاصة الراغبين فى الحصول على شهادات المخالفات المرورية للسيارات.

 

المحافظ يستمع للمواطنين
المحافظ يستمع للمواطنين

 

المواطنين يتحدثون للمحافظ
المواطنين يتحدثون للمحافظ

 

داخل المركز التكنولوجى
داخل المركز التكنولوجى

 


محافظ مطروح

المركز التكنولوجى

كرسى متحرك

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مطروح

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