محافظ مطروح: تيسير خدمات البريد للمسافرين إلى ليبيا وزيادة ساعات العمل بمكتب السلوم

مطروح - حسن مشالي

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على ضرورة زيادة تيسير الخدمات البريدية بمطروح، وزيادة ساعات العمل بمكتب بريد السلوم، للتيسير على المسافرين إلى ليبيا، خاصة الراغبين في الحصول على شهادات المخالفات المرورية للسيارات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والدكتور جورج ميشيل مدير عام منطقة البريد بمطروح، والعميد محمد البنداري مدير إدارة مرور مطروح، حيث تم مناقشة مد فترة العمل بمكتب بريد السلوم حتى الساعة 6 مساء، بدلا من الساعة 2 ظهراً.

ودراسة وضع حلول لتقديم الخدمة البريدية، خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية، للتيسير على المسافرين عبر منفذ السلوم، إلى دولة ليبيا الشقيقة، خاصة استخراج شهادات المخالفات المرورية الخاصة بالسيارات، والتنسيق مع هيئة المواني، لإعادة تشغيل الخدمة البريدية بمنفذ السلوم.

ووجه محافظ مطروح بتيسير الإجراءات داخل منفذ السلوم، خاصة للمرضى وسيارات الإسعاف، مع التعريف بالخدمات والمكاتب البريدية، المتواجدة على طول الطريق الساحلي الإسكندرية- مطروح- السلوم، لخدمة المسافرين، وتخفيف الضغط على مكتب بريد السلوم، قبل انتهاء فترة العمل الرسمية خلال اليوم.

من جانبه مدير عام منطقة بريد مطروح، انه جارِ تطوير ورفع كفاءة عدد من المكاتب البريدية، على مستوى المحافظة، لتيسير الخدمات البريدية للمواطنين، خاصة مع ارتباط الخدمة البريدية بعدد من الخدمات المالية والخدمية الأخرى التي تهم المواطنين.