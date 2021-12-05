محافظ الوادى الجديد : قوافل جامعة طنطا تدعم "حياة كريمة" والأسر الأكثر احتياجا

أشاد اللواء الزملوط بالقوافل التنموية لجامعة طنطا بالوادى الجديد والتى تضم قافلة طبية تقدم خدمات طبية بأعلى جودة للمرضى وتصرف الدواء بالمجان، وقافلة زراعية تقدم الارشاد الزراعى للمزارعين فى الصوب الزراعية والنخيل والمناحل.

أكد اللواء الزملوط أن جامعة طنطا منارة للعلم والمعرفة فى وسط الدلتا ، وأن دورها فى دعم مبادرة حياة كريمة وخدمة القرى الأكثر احتياجًا من خلال قوافلها التنموية الشاملة امتد إلى المحافظات الحدودية، كما أشاد محافظ الوادى الجديد بمشروع مستشفى 900 900 التعليمى الجديد وما حققته الجامعة من إنجازات فى ملف التحول الرقمى والشمول المالى والإدارة بالأهداف وتحقيق قفزات فى مكانتها بالتصنيفات الدولية.

اشاد رئيس الجامعة بالطفرة التنموية الهائلة التى تحققت فى محافظة الوادى الجديد فى مجال تنفيذ المشروعات الخدمية العملاقة فى مختلف القطاعات التنموية، وتنفيذ منظومه من الطرق تربط المحافظه بمحافظات الصعيد تساهم فى خلق فرص حقيقية لتشجيع الاستثمار، فضلًا عن الطفرة التنموية في الاستثمار الزراعي ومشروعات الظهير الزراعي ومبادرات النخيل وانتاج الحرير.

أكد رئيس الجامعة أن هناك أولوية لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحًا أن القافلة المتواجدة حاليا بالوادى الجديد بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، موضحًا أن قوافل الجامعة تجوب القرى والمراكز الأكثر احتياجًا بالغربية لتقديم الرعاية الطبية للمرضى، كما وصلت إلى المحافظات الحدودية فى حلايب وشلاتين وأبو رمادة ومحافظة مرسى مطروح.

أشار الدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية، أن القافلة تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا في كافة التخصصات الطبية، ويتم خلالها توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى بمركز الداخلة استكمالًا لدور الجامعة الرائد فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أوضح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، أن القافلة تضم 30 طبيب فى 15 تخصص: (الباطنية – الجراحة العامة – القلب والصدر – الأنف والأذن – المسالك –العظام- الأورام – المخ والأعصاب – النفسية والعصبية – النساء والتوليد – الجلدية – الرمد – الأسنان – الأطفال – التخدير).