محافظ المنيا يقود حملة لإزالة التعدى على النيل ويوجه بحصر المنازل المخالفة

المنيا – حسن عبد الغفار

قاد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الأحد، يرافقه نائبه الدكتور محمد ابوزيد، حملة لإزالة التعديات على حرم مجرى نهر النيل بقرية دماريس، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بعدم التهاون فى حق الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائى على حرم مجرى النيل وذلك بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

رافق المحافظ، الدكتور محمد حلمى رئيس المدينة ، المهندس مجدى بندى مدير إدارة تطوير وحماية النيل بالمنيا، والجهات الأمنية والمعنية.

وأوضح المحافظ،فى بيان لها،أنه تم إزالة حالة ردم على خط التهذيب على مجرى النيل بقرية دماريس، مشدداً على حصر وتدقيق كافة المنازل المخالفة على طرح النيل، لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

كلف المحافظ، نائبه بمتابعة الرفع الاحداثى لتلك المنازل عن طريق منظومة المتغيرات المكانية لسهولة حصر ورصد التعديات والمخالفات، موجها إدارة حماية النيل بعمل تقرير يومى بتنفيذ الأعمال والجهود المبذولة لردم وإزالة التعديات على طرح النيل.

كما وجه "القاضي" أثناء الحملة، رئيس المدينة برفع تراكمات القمامة والمخلفات باستخدام معدات الوحدة المحلية، ونقلها للمقالب العمومية.



جانب من الحملة