حملة لإزالة حالة تعدى على خط التنظيم بحى الجنوب في المنيا.. صور

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة ورصد حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، قاد نائب محافظ المنيا، حملة لإزالة حالة تعدى على خط التنظيم لرخصة تحت الإنشاء، أمام مستشفى الحميات بحى جنوب مدينة المنيا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

جاء ذلك بحضور، المهندس خالد طه مدير إدارة التفتيش الهندسي بديوان عام المحافظة، ومصطفى الدبيكى نائب رئيس المدينة، والمهندسة هايدى فاروق الإدارة الهندسية .

أكد نائب المحافظ، استمرار المتابعة الميدانية لكافة حالات البناء بالشارع، سواء مخالف أو عشوائى أو متابعة أعمال البناء بعد الحصول على الرخصة للتأكد من تنفيذ الرسومات بكل دقة .