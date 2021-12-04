احذر.. البقع الداكنة والخراج علامات الإصابة بتسوس الإسنان

كتبت ميرفت رشاد

يعد تسوس الأسنان مشكلة صحية عامة على مستوى العالم، وهو أكثر الأمراض غير المعدية انتشارًا، ويتسبب تسوس الأسنان فى تضرر الطبقة الخارجية أو مينا الأسنان وتتطور إلى ثقوب وفتحات صغيرة، بعض هذه الأمراض عبارة عن عدوى بكتيرية، والإفراط في استهلاك الأطعمة والمشروبات السكرية، وسوء نظافة الفم، وجفاف الفم، وبعض اضطرابات الأكل، واضطرابات ارتداد الحمض، وفقا لما نشره موقع " "doctor-ndtv".

تعرف على العلامات

تبدأ التجاويف صغيرة ثم تكبر تدريجيًا، يمكن أن تساعد ملاحظة علامات وأعراض تسوس الأسنان في الحصول على العلاج في الوقت المناسب، فيما يلي بعض العلامات والأعراض التحذيرية لتسوس الأسنان التي يجب أن تنتبه لها.

1.

بقع الأسنان

قد تظهر العلامة الأولية لتسوس الأسنان على شكل بقعة بيضاء تصبح داكنة مع مرور الوقت إلى بقع بنية سوداء أو تغير لون الأسنان.

2.

تكوين تجويف

عندما تُترك دون علاج ، يحدث وعاء أو ثقب في المنطقة أو حولها ما قد يؤدي في الحالات الشديدة إلى كسر في السن.

3.

حساسية من الحرارة أو البرودة

يبدأ مينا الأسنان في التآكل بسبب التسوس الذي ينتج عنه انكشاف طبقة العاج الموجودة أسفل المينا، قد يؤدي تعرض العاج للأطعمة الساخنة أو الباردة إلى تحفيز النهايات العصبية مما يؤدي إلى إحساس مزعج في الأسنان.

4. حساسية من الأطعمة السكرية

تمامًا مثل حساسية الطعام الساخن أو البارد ، قد يؤدي الطعام الحلو أيضًا إلى إحساس مزعج باقيا في الأسنان.

5.

وجع الأسنان أو الخراج

عندما يُترك تسوس الأسنان دون علاج يغزو لب السن (الأنسجة الرخوة للأسنان التي تشتمل على النهايات العصبية والأوعية الدموية)، يؤدي تعرض اللب بعد ذلك إلى ألم شديد وحتى تكوين خراج في الحالات المتقدمة.

تسوس الأسنان

الأسنان