فطير إسكندرية يتحدى نوة قاسم.. خبيز العافية والدفا فطاير وقرص وقراقيش.. لايف وصور

الإسكندرية أسماء على بدر

أجرى "اليوم السابع"، بث مباشر مع سيدات يقومن بصناعه الفطير المشلتت والمخبوزات التى يفضلها أهل الإسكندرية ويقبلون عليها فى فصل الشتاء .

وقالت أم يوسف، إنهم يعملون يوميا من الساعة 7 صباحا طوال أيام السنة ويصنعون الفطير المشلتت والقراقيش والكحك وهى مخبوزات يقبل عليها أهل الإسكندرية خاصة فى فصل الشتاء والنوات .

وأضافت أن الفطير الإسكندرانى يختلف عن باقى فطير المحافظات خاصة أنه يتم حشوه بالماستر والكريمة والسكر ومنه حادق مثل السجق والبسطرمة السكندرانى واللحوم .

وأشارت إلى أن اهالى الاسكندرية يفضلون الصناعة البيتى للاكلات وخاصة المخبوزات ويأتوا إليهم خصيصا من كافة أنحاء الإسكندرية .

فطير إسكندرية يتحدى نوة قاسم (1)



فطير إسكندرية يتحدى نوة قاسم (2)



فطير إسكندرية يتحدى نوة قاسم (3)



فطير إسكندرية يتحدى نوة قاسم (4)



فطير إسكندرية يتحدى نوة قاسم (5)



فطير إسكندرية يتحدى نوة قاسم (6)



فطير إسكندرية يتحدى نوة قاسم (7)



فطير إسكندرية يتحدى نوة قاسم (8)



فطير إسكندرية يتحدى نوة قاسم (9)



فطير إسكندرية يتحدى نوة قاسم (10)



فطير إسكندرية يتحدى نوة قاسم (11)