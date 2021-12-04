انقطاع الكهرباء بـ 9 مناطق بمدينة المحلة الكبرى وسمنود.. تعرف عليها

الغربية محمد طارق

‏أعلنت شركة الكهرباء بمحافظة الغربية عن انقطاع التيار الكهربائي، بالمحول رقم 3 بمحطة محولات المحلة الكبرى، اليوم السبت من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباحا، وذلك تركيب الإطفاء التلقائى.

‏وأضافت الشركة فى بيان لها أن الأماكن التى سوف تتأثر بانقطاع التيار الكهربائى هى أولا مدينة المحلة الكبرى "منطقة الشعبية ، الجمهورية ، سكة طنطا ، الإرسال ، مدينة العمال " ثانية الخطوط الريف بالمحلة" شبرا بابل ،صفط تراب ، ريف البحر ، قرية ميت حبيب بمركز سمنود " وناشدت الشركة قاطنى تلك المناطق والمخابز والمستشفيات توفير تغذية بديلة خلال تلك الفترة.