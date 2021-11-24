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قطع الكهرباء عن 12 قرية بالحسينية فى الشرقية غدا لصيانة المحولات

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 04:00 ص
قطع الكهرباء عن 12 قرية بالحسينية فى الشرقية غدا لصيانة المحولات قطع الكهرباء - صورة أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلنت رئاسة مركز الحسينية بالشرقية، عن قطع التيار الكهربائي عن 12 قرية، لمدة 3 ساعات غدا الخميس، بالتناوب على كل قرية وذلك للقيام بأعمال الصيانة.

وأكد المركز، أنه سيجرى فصل التيار الكهربائي اليوم الخميس الموافق 2021/11/25 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، وذلك بالتناوب لمدة ربع ساعة لكل مغذٍ لعمل الصيانة الطارئة، وسيجرى فصل التيار الكهربائي عن الأماكن الآتية: "بني عبس، بحر البقر، الفولي، الخضاروة، منشأة أبو عمر، سعود، حجير 1، أبو جنيدي، مناز، رسلان، تنقية محطة الحسينية، الحجازية، الشرابنة"، وذلك لعمل الصيانة الدورية اللازمة الطارئة، وتأسف الشركة عن الانقطاع الجبري الخارج عن الإرادة.

 


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