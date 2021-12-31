فرحة رأس السنة.. الآلاف يودعون 2021 من أعلى جبال الثلج فى بورسعيد (صور)

بورسعيد - محمد عزام تصوير - ماهر إسكندر

تتجمل جبال الملح فى محافظة بورسعيد، والتى تم استنساخها كجبال للثلج وأصبحت مزاراً سياحياً رئيسياً وقِبلة لآلاف الزوار من المحافظات المختلفة، واتخاذ الصور التذكارية بالملابس الشتوية، وكذلك ملابس بابا نويل احتفالاً بالعام الجديد 2022.

ويودع الآلاف من المحافظات وأهالى بورسعيد عام 2021 من أعلى جبال الملح "الثلج" التى تقع فى مدينة بورفؤاد شرق المحافظة، ويتم الوصول إليها بعد عبور المجرى الملاحى لقناة السويس من الضفة الغربية إلى الشرقية.

وانتشر عدد من الشباب والفتيات بملابس "بابا نويل" أو "سانتا كلوز" فى جبال الملح، ليتخذوا عددا من الصور التذكارية لهم من وداع العام الحالى واستقبال العام الجديد 2022.

حالة من البهجة والسعادة ملأها أطفال وبينهم من ذوى الهمم "داون" بين زاور جبال الملح، أحد المزارات المشهورة بمحافظة بورسعيد والتى تقع بمدينة بورفؤاد المطلة على مجرى قناة السويس الملاحى شرقاً.

ويتوافد ما يقرب من 10 آلاف زائر أسبوعياً على جبال الملح التى اشتهرت بها بورسعيد فى العام الماضى، بعد أن استخدمها أحد المصورين كفوتوسيشن لعروس قبل زفافها.

وارتدى عدد من الأطفال ملابس "بابا نويل" واتخذوا عددا من الصور التذكارية بجبال الملح منها فردية وأخرى مجمعة، وقاموا أيضا بالتزحلق على الجبال. وظهروا بمشهد رائع فى جبال الملح.

ويزداد الإقبال على جبال الملح فى يوم الجمعة باعتباره العطلة الأسبوعية، وتشهد منطقة وجود الشركة فى مدينة بورفؤاد ازدحاما كبيرا للأتوبيسات والسيارات.



أقبال عى جبل الملح



الأحتفال باعياد الكريسماس



الأحتفالات



الأستمتاع بجبال الملخ



التقاط الصور



بابا نويل



توافد الرحلات على جبل الملح



توافد المواطنين إلى ملاحات مدينة بورفؤاد للتزحلق على جبال الملح



جبال الألب المصرية



جبال الملح التى أصبحت مزارا سياحيا للعديد من أبناء محافظات مصر



جبال الملح على غرار التزحلق على الجليد.



جبال الملح على غرار التزحلق على الجليد



جبال الملح



جبال ملج



جبل الملح فى بورسعيد مقصد علاجى ومزار سياحى



جلسات تصوير فى جبل الملح



حالة من البهجة والسعادة ملأها أطفال وبينهم من ذوي الهمم



حالة من البهجة والسعادة



حالة من البهجة



رحلات جبل الملح



زوار جبل الملح بور قؤاد



زوار جبل الملح



سيشن تصوير_1



صور بملابس بابا تويل



صور تذكارية



طفل يتسلق الجبل



ملابس الكريسماس



ملابس بابا نويل