اليوم السابع
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إقبال الآلاف على جبال الملح فى بورسعيد المستنسخة كجبال الثلج الأوروبية.. لايف وصور

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 02:31 م
إقبال الآلاف على جبال الملح فى بورسعيد المستنسخة كجبال الثلج الأوروبية.. لايف وصور جبال الملح فى بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الجمعة، من محافظة بورسعيد بالتزامن مع توافد الآلاف من زوار المحافظة على جبال الملح التى تم استنساخها كجبال الثلج فى مدينة بورفؤاد.

وتوافد الآلاف منذ صباح اليوم، على جبال الملح فى مشهد متكرر كل يوم جمعة من كل أسبوع، حيث وصلت الأعداد أسبوعياً لما يقرب من 10 آلاف زائر.

ومن جانبه ، أكد اللواء محمد عامر، رئيس مجلس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، أن جبال الملح أصبحت مزاراً أساسياً فى برنامج كل الرحلات القادمة من المحافظات المصرية المختلفة.

وأوضح "عامر"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مدينة بورفؤاد أصبحت محل اهتمام كل الزوار من المحافظات الأخري، بالإضافة أيضاً للسياحة الأجنبية من بعض الدول العربية، وذلك لما تملكه من مقومات سياحية فريدة.

وأشار إلى أنه الطراز المعمارى الذى بنيت عليه كافة الفيلات وعدد من المساكن المختلفة لها شكل رائع وفريد، هذا بالإضافة إلى وجود شاطئ بورفؤاد الذى تعبر من أمامه سفن التجارة العالمية.

وأضاف اللواء محمد عامر، أن جبال الملح التى تم استنساخها كجبال الثلج وتوافد عليها الآلاف أسبوعياً، يتم دراسة تطوير الخدمات بداخلها وفتح بوابات خاصة بالسياحة الداخلية.

اتزحلق على جبال ثلج بورسعيد
اتزحلق على جبال ثلج بورسعيد

 

اتوبيسات رحلات بجبال الملح
اتوبيسات رحلات بجبال الملح

 

توافد الآلاف علي جبال بورسعيد
توافد الآلاف علي جبال بورسعيد

 

جبال الثلج ببورسعيد
جبال الثلج ببورسعيد

 

جبال الملح التوافد عليها الآلاف ببورسعيد
جبال الملح التوافد عليها الآلاف ببورسعيد

 

زحام بجبال ملح بورسعيد
زحام بجبال ملح بورسعيد

 

وفود بالمئات على بورسعيد
وفود بالمئات على بورسعيد

 


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