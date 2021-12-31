اليوم السابع
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سقوط أمطار غزيرة على مناطق بالبحيرة ورفع حالة الطوارئ.. لايف وصور

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 03:31 م
سقوط أمطار غزيرة على مناطق بالبحيرة ورفع حالة الطوارئ.. لايف وصور
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت محافظة البحيرة منذ قليل حالة من سوء الأحوال الجوية وسط سقوط أمطار غزيرة على معظم المدن والمراكز، خاصة المناطق الساحلية بمركزى ادكو ورشيد.

فيما كثفت الأجهزة التنفيذية من استعدادها لمواجهة أى طارئ بالتزامن مع تقلبات أحوال الطقس الذى بدأ بهبوب رياح محملة بالأتربة على المناطق الصحراوية.

عدسة اليوم السابع رصدت أجواء حالة الطقس بمراكز محافظة البحيرة، ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إستمرار رفع درجة الاستعداد وتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة وبجميع القطاعات ومتابعة جاهزية المعدات ومحطات الصرف والمعديات وصفايات الأمطار.

وأكد على إستنفار كافة الجهود للتنسيق بين جميع الجهات كل فى موقعة لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة مع إستمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات لتلقى كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.

وأوضح اللواء هشام أمنة، أن المحافظة استعدت لموسم الشتاء من خلال أكثر من 1260 معدة وطاقم فنى لمجابهة ومواجهة الأمطار والتدخل الفورى والسريع للتخفيف من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة من خلال فرق وأطقم مدربة على أعلى مستوى لمواجهة الأزمات.

وفى هذا السياق تشهد جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن حملات دورية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية اتطهير صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكبارى والأنفاق.

وقال كامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور أنه تم مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحى والزراعى ومناسيب الترع والمصارف.

وكذلك مراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي.

وتضمنت خطة الاستعدادات أيضا مراجعة المبانى الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

 

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