اليوم السابع
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الجمعة، 31 ديسمبر 2021 03:10 م
أكرم القصاص
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رفع حالة الطوارئ بالبحيرة لمواجهة آثار سوء الحالة الجوية

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 02:36 م
رفع حالة الطوارئ بالبحيرة لمواجهة آثار سوء الحالة الجوية رفع حالة الطوارئ بالبحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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شهدت محافظة البحيرة حالة من سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة على معظم المناطق، خاصة المناطق الساحلية بمركزى ادكو ورشيد، وقامت الوحدات المحلية بالتعاون مع الأطقم الفنية بشركة مياه الشرب بإزالة الأمطار وكسح المياه المتراكمة أولا بأول.

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار الانعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ24 ساعة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية، لمواجهة أثار سوء الحالة الجوية، مضيفا أنه تم ربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أى مشكلة تطرأ والتعامل الفورى وحلها فى أسرع وقت.

ووجه محافظ البحيرة إدارة الأزمات والوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية برفع درجة الإستعداد بجميع المرافق وإستقبال جميع شكاوى ومطالب المواطنين والتعامل معها فى أسرع وقت، واتخاذ كافة التدابير والإحتياطات اللازمة وجاهزية المعدات  الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

كما وجه بمراجعة أعمال الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أي أسلاك كهرباء مكشوفة .

وناشد محافظ البحيرة المواطنين الإلتزام بمنازلهم إلا للضرورة القصوى فى حالة الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة، والإلتزام بإتباع الإرشادات التى تم التنوية عنها والتأكيد عليها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

 

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