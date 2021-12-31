اليوم السابع
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رئيس وزراء بريطانيا: الوضع الوبائى أفضل من العام السابق رغم الإصابات القياسية

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 01:36 م
رئيس وزراء بريطانيا: الوضع الوبائى أفضل من العام السابق رغم الإصابات القياسية بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

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أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمملكة المتحدة هذا العام أفضل لدرجة لا تقارن بالوقت نفسه من العام الماضي، على الرغم ما تشهده البلاد حاليا من إحصائيات قياسية في عدد الإصابات التي تسببها سلالة أوميكرون.

وقال جونسون - في رسالته بمناسبة العام الجديد، وفق ما نشرته الحكومة البريطانية عبر موقعها الإلكتروني ونقلته الصحف البريطانية - "إنه مهما كانت التحديات التي لا يزال القدر يلقيها في طريقنا ومهما كانت مخاوفنا بشأن الأسابيع والأشهر المقبلة، لاسيما حول أوميكرون والأعداد المتزايدة في المستشفيات.. يمكننا أن نقول شيئا واحدا على وجه اليقين - موقفنا في الـ31 من ديسمبر أفضل بكثير من العام الماضي".

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بنجاح برنامج التحصين ضد كورونا والاستجابة العامة "البطولية" لحملة التعزيز، مضيفا ​​أن هدف الحكومة لتقديم جرعة ثالثة لكل شخص بالغ مؤهل في المملكة المتحدة قد تحقق.

ومع ذلك، حث جونسون الناس على توخي الحذر وسط مخاوف حيال أن تغرق خدمة الرعاية الصحية البريطانية تحت وطأة زيادة في معدلات الإصابة الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل.


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رسالة عيد الميلاد

كورونا

لقاحات كورونا

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