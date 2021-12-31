تجهيز 70 سيارة لشفط مياه الأمطار من شوارع سوهاج

كتب أحمد حسن

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى لمواجهة مياه الأمطار المحتملة، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات وفرق متابعة ميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة أى طوارئ قد تتعرض لها محافظة سوهاج.

وأضاف رئيس مياه سوهاج، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أنه تم تجهيز 70 سيارة كسح وعدد 4 سيارة نافورى وسيارتين فاكيوم وعدد 22 باك لودر وعدد 15 مضخة نزح مياه و 10 سيارات مدمجة وعدد 12 مولد كهرباء متحرك للتعامل الفوري مع تراكمات المياه المحتملة بالشوارع.

وأكد رئيس مياه سوهاج، أن قطاع المعامل بالشركة يقوم بمتابعة مآخذ محطات مياه الشرب وخاصة التى تقع على الترع وأنه يتم رفع عينات مياه على مدار الساعة للتأكد من مطابقة مياه المأخذ للمواصفات القياسية لمياه الشرب.