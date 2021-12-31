الدفع بسياراته لشفط مياه الأمطار من شوارع المحلة

الغربية مصطفى عادل

دفع حى ثان المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب أحمد المغاوري سليمان رئيس الحي، بسيارات شفط المياه للشوارع بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع المحلة، لشفط مياه الأمطار من الشوارع بعد هطول أمطار غزيرة امس وحتى صباح اليوم الجمعة.

وتقوم السيارات بشفط المياه المتجمعة على جانبي طريق المحلة طنطا، وأسفل كوبري الفريق رضا حافظ ونفق الكوبري السفلي وشدد رئيس الحي على إستمرار عمليات شفط المياه من الشوارع في نطاق الحي وشفط اي تجمعات لمياه الأمطار والتي قد تسبب تعطل حركة المرور في الشارع.

ومازالت محافظة الغربية تتعرض لموجة من الطقس السيء على كافة مدن ومراكز المحافظة، وهطول أمطار متفاوتة بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة طوال النهار واستمرت حتى صباح اليوم الجمعة. وترفع محافظة الغربية حالة الطوارئ بكافة القطاعات تزامنا مع موجة الطقس السيء، ودفعت المحافظة باجهزتها التنفيذية بسيارات شفط المياه للشوارع لشفط مياه الأمطار أسفل الكباري والانفاق.

في الوقت الذي ما زالت فيه غرفة أزمات المحافظة في حالة انعقاد تام متصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بمجالس المدن والاحياء لتلقي أي بلاغات بشأن حوادث الطقس السيء والتعامل معها فوراً.