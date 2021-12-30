دراسة تربط بين تناول البيض يوميا ومرض السكر.. اعرف التفاصيل

كتبت إيناس البنا

البيض بجميع أنواع طهيه سواء مسلوقًا أو مخفوقًا أو مقليًا، من الوجبات المفضلة عند الكثيرين خاصة مع طعام الإفطار، وهو يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية وفقا لتقرير موقع "تايمز ناو نيوز" مثل:

البروتينات

فيتامينات

المعادن

الدهون الصحية

العناصر الغذائية

لكن دراسة جديدة أظهرت أن عادة استهلاك "بيضة فى اليوم" يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض السكر، ووفقًا للبحث فإن أولئك الذين تناولوا بيضة واحدة أو أكثر يوميًا (ما يعادل 50 جرامًا) زادوا من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 60%، وقد أصبح الخطر أكثر حدة بالنسبة للنساء عند مقارنته بالرجال.

وأجريت الدراسة تحت عنوان "ارتفاع استهلاك البيض المرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالسكر لدى البالغين الصينيين - مسح الصحة والتغذية في الصين"، بالشراكة المتبادلة من قبل فرق من الباحثين من جامعة الصين الطبية، وجامعة قطر، وجامعة جنوب أستراليا، ونُشرت نتائجها في المجلة البريطانية للتغذية.

ونظرًا لأن الارتباط بين استهلاك البيض ومرض السكر غير حاسم، فقد سعى الباحثون إلى فحص العلاقة بين استهلاك البيض على المدى الطويل ومساره مع مرض السكر لدى البالغين الصينيين، حيث قال عالم الأوبئة وخبير الصحة العامة مينج لي إن ارتفاع مرض السكر هو مصدر قلق متزايد.

كيف أجريت الدراسة؟

تم تضمين ما مجموعه 8545 من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا (متوسط ​​العمر 50 عامًا) والذين حضروا مسح الصحة والتغذية الصيني من 1991 إلى 2009 في هذا التحليل.

داء السكر مرتبط مباشرة بالنظام الغذائى:

مع انتشار مرض السكر في الصين الآن يتجاوز 11 في المائة -أعلى من المتوسط ​​العالمي البالغ 8.5 فى المائة- أصبح مرض السكر مصدر قلق خطير للصحة العامة، وفقًا لموقع ScienceDaily.com.

وقال خبير الصحة العامة مينج لي: "النظام الغذائي هو عامل معروف وقابل للتعديل يساهم فى ظهور مرض السكر من النوع الثاني، لذا من المهم فهم مجموعة العوامل الغذائية التي قد تؤثر على الانتشار المتزايد للمرض، على مدى العقود القليلة الماضية، مرت الصين بتحول تغذوى كبير شهد انتقال العديد من الناس من نظام غذائي تقليدي يتكون من الحبوب والخضراوات، إلى نظام غذائي أكثر معالجة يتضمن كميات أكبر من اللحوم والوجبات الخفيفة والأطعمة الغنية بالطاقة.

في بحث نُشر في المجلة البريطانية للتغذية: "زاد استهلاك البيض بشكل مطرد؛ فمن عام 1991 إلى عام 2009 تضاعف عدد الأشخاص الذين يتناولون البيض في الصين تقريبًا"، فى حين أن العلاقة بين تناول البيض ومرض السكر غالبًا ما تكون موضع نقاش، تهدف هذه الدراسة إلى تقييم استهلاك البيض على المدى الطويل للبيض ومخاطر الإصابة بمرض السكر، على النحو الذى يحدده صيام جلوكوز الدم.

ما اكتشفناه هو أن ارتفاع استهلاك البيض على المدى الطويل (أكثر من 38 جرامًا في اليوم) زاد من خطر الإصابة بمرض السكري بين البالغين الصينيين بنحو 25%، علاوة على ذلك فإن البالغين الذين يأكلون بانتظام الكثير من البيض (أكثر من 50 جرامًا، أو ما يعادل بيضة واحدة فى اليوم) تزيد من خطر الإصابة بمرض السكر بنسبة 60%.

ويقول الباحثون إن هذه الدراسة ونتائجها هي خطوة في اتجاه محاولة اكتشاف نهج متعدد الأوجه للتغلب على مرض السكر، وأيضًا لتكون قادرًا على إصدار مجموعة واضحة من الإرشادات للمساعدة فى إعلام وتوجيه الجمهور.