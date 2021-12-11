اليوم السابع
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السبت، 11 ديسمبر 2021 11:39 م
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البيض ليس الوحيد.. أطعمة نباتية تحتوي على بروتينات أكثر

السبت، 11 ديسمبر 2021 11:00 م
البيض ليس الوحيد.. أطعمة نباتية تحتوي على بروتينات أكثر أطعمة نباتية غنية بالبروتين
كتبت إيناس البنا

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عند الحديث عن البروتينات فأن أول شيء يتبادر إلى ذهنك هو أن البيض هو أحد أغنى مصادر المغذيات الكبيرة، سواء كان ذلك من مراقبي الوزن أو أولئك الذين يحاولون بناء كتلة عضلية ، يوصي أخصائى التغذية وخبراء اللياقة البدنية بتناول الكثيرمن البيض لتلبية الاحتياجات اليومية من البروتين - 1 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم.

تقدم 100 جرام من البيض المسلوق 13 جرامًا من البروتين - وهي كمية كبيرة ؛ ومع ذلك ، هذا لا يعني أن النباتيين سيفشلون في الحصول على نصيبهم من البروتينات أو سيضطرون إلى الاعتماد على المكملات. بدلاً من ذلك ، هناك بعض الأطعمة النباتية التي تقدم بروتينات أكثر من البيض. وفقا لتقرير موقع " healthline".

المصادر النباتية الصحية الفائقة للبروتينات الأكثر ثراءً من البيض.
 

بذور اليقطين:
 

تعتبر بذور اليقطين ذات اللون الأخضر الغامق المميز مصدرًا غنيًا للبروتينات مقارنة بالبيض، 100 جرام من بذور اليقطين توفر 19 جرامًا من البروتين مع الألياف والكربوهيدرات الصحية والدهون الصحية وفيتامين K والفوسفور والزنك.

الحمص:
 

يعد الحمص من الأطعمة الأساسية فى فصل الشتاء بسبب كثرة تناوله مه الأطعمة أو شربه كمشروب ساخن، تقدم 100 جرام من الحمص 19 جرامًا من البروتين.

الجبن القريش:
 

الجبن القريش أحد الوجبات الخفيفة الأكثر شعبية للنباتيين إلى جانب كونه أحد منتجات الألبان اللذيذة ، يعد الجبن القريش مصدرًا رائعًا للبروتينات والدهون الصحية والكالسيوم. كما تبين أن 100 جرام تحتوي على 23 جرامًا من البروتين.

الزبادي اليوناني:
 

 الزبادي اليوناني غني بالبروتينات مقارنة بالزبادي العادي، الصنف غير المحلى من نفس النوع يعطي 23 جرامًا من البروتين في وجبة واحدة.

فول الصويا:
 

 يعتبر فول الصويا مصدرًا نباتيًا آخر رائعًا للبروتينات التي توفر ما يصل إلى 29 جرامًا من المغذيات الكبيرة في كوب واحد فقط.


أطعمة نباتية غنية بالبروتين

الحمص غنى بالبروتين

الزبادى اليونانى

النباتيين

أطعمة للنباتيين

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