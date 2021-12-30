جامعة المنيا : الانتهاء من إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول

المنيا -حسن عبد الغفار

كرم مجلس جامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفى عبد الرحمن رئيس الجامعة، كلاً من الدكتور رمضان بسيوني، والدكتور باسم صالح عميدا كليتي الهندسة والألسن السابقين، ومنحهم درع الجامعة؛ تقديراً لمجهوداتهما خلال توليهما عمادة الكليتين، متمنياً التوفيق والسداد للعمداء الجدد لاستكمال مسيرة التطوير والإنجاز العلمي والأكاديمي والإداري بالكليتين.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الجامعة بجلسته 545 لشهر ديسمبر الجاري، بحضور الدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة، وحضر الجلسة الطالب خيري فرغلي أبو الليل أمين اتحاد طلاب الجامعة.

وأكد الدكتور مصطفي عبد النبي، على الانتهاء من إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي سيؤديها أكثر من 70 ألف طالب من مختلف الفرق الدراسية بجميع الكليات، والالتزام بإجراء الامتحانات طبقاً للخريطة الزمنية للدراسة للعام الأكاديمي 2021/2022، ووفقاً لطبيعة الدراسة بكل كلية، على أن يسبقها أسبوعاً للامتحانات الشفوية والعملية، مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا داخل اللجان وفي محيط الكليات، والتي أبرزها ضرورة حصول الطلاب علي لقاح فيروس كورونا كشرط لدخوله الامتحانات، وجميع الضوابط التي تتعلق بدخول وخروج الطلاب للحرم الجامعي والتباعد الاجتماعي وضمان كل طرق الوقاية لهم حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء المنظومة التعليمية.

وفي إطار الموقف التنفيذي لمعدلات الإنجاز المطلوبة لإجراء الاختبارات الإلكترونية التي يتم تطبيقها على كليات القطاع الطبي كمرحلة أولى، أوضح رئيس الجامعة أنه سيتم عقد اختبار تجريبي الأسبوع القادم لطلاب كليتي الصيدلة والتمريض، تمهيداً لإجراء الاختبارات الإلكترونية الموحدة لهم لنهاية الفصل الدراسي الأول، موجهاً على الانتهاء من تحميل بنوك الأسئلة لجميع المقررات طبقاً للمنظومة الإلكترونية لإدخال بنوك الأسئلة على نظام الاختبارات الإلكترونية، بما يضمن تطبيق أحدث الطرق لقياس مخرجات التعليم المستهدفة.

وخلال انعقاد المجلس أعلن الدكتور "عبد النبي" عن إنشاء وحدة لرعاية الموهبين والمبدعين بالجامعة، ووضع آلية لتبني ورعاية موهبتهم في جميع الأنشطة الفنية والعلمية والرياضية والذكاء الاصطناعي، وغيرها، ويقوم عملها علي التنسيق والتعاون مع كافة الكليات التي تنتمي للجامعة لاكتشافهم وإخراج أفضل ما بداخلهم من إبداع وابتكار، إلي جانب تنظيم مسابقات فنية يتنافس فيها الطلاب مع كافة الجامعات المصرية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات بجامعة كفر الشيخ، بتعزيز رعاية الموهوبين ودعمهم لبناء جيل من الكوادر الشبابية القادرة علي الإسهام في استكمال مسيرة التنمية.

كما وجه رئيس الجامعة إلى وضع تصور لبرامج متميزة لتعريف أبنائنا الطلاب بإنجازات الدولة المصرية وما تم تحقيقه على أرض الواقع لبناء مصر جديدة، وتفعيل مراكز التدريب لإكساب الطلاب والخريجيين مهارات التحول الرقمي.

وفي نفس السياق وجه رئيس الجامعة إلى ضرورة ارتباط الأبحاث التي تنتجها الجامعة بالأهداف التنموية للمجتمع عن طريق تحديد مسارات بحثية تساهم بفاعلية في حل مشكلات واقعية وتطبيقية تواجه قطاعات الصناعة والمؤسسات الإنتاجية، والقطاعات الهندسية والزراعية والعلمية، ليكون للبحث الجامعي بالجامعات دوراً أساسياً في منظومة البحث والتطوير والتنمية ينعكس على الرقي والتقدم بالبلاد.

وفي ضوء خطة التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، التي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يساهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير ودعم التنافسية المؤسسية، دعا الدكتور "عصام فرحات" عمداء الكليات للتقدم لمسابقة جائزة مصر للتميز الحكومي، وترشيح جميع الكليات لمنسقين للجائزة لمتابعة تطبيق سياسات الجودة الخاصة بالجائزة.

ومن جانبه استعرض الدكتور أحمد شوقي زهران مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة تقريراً بفعاليات الزيارة الافتراضية والميدانية لفريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لكلية الألسن لاعتماد برامجها، مشيداً بمجهودات الكلية خلال الزيارة، ومؤكداً على الاستمرار في تطوير العمل الجامعي على مُستوى الإتاحة والجودة، وتقديم إدارة الجامعة لكامل الدعم لكافة الكليات والارتقاء بها للحصول على الاعتماد المؤسسي، مؤكداً علي استمرار التعاون والتوأمة والمحاكاة بين الكليات لنقل تجربتها ورؤيتها للجودة خلال زيارات فرق المراجعين الخارجيين لها.