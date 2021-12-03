4 أنواع للشاى تُعزز الصحة وفقدان الوزن.. منها الشاي الأخضر والأسود

كتبت مروة هريدى

الشاى هو أحد أكثر المشروبات الشهيرة والأكثر استهلاكا في العالم كله، وأحيانًا يستخدم كعلاج طبيعي للعديد من المشاكل الصحية، حيث يحتوي على مضادات أكسدة مهمة وفريدة من نوعها وصحية، مثل الكافيين الذى يؤثر إيجابًا على صحتك العقلية ويجعلك أكثر نشاطًا ويقظًا، حيث وفقًا لبعض الدراسات، قد تساعد بعض أنواع الشاي في علاج السرطان وأمراض القلب والسكري، ويرصد موقع "only my health"، 4 أنواع من الشاي يجب أن تجربها للحصول على جسم صحي.

فيما يلى.. 4 أنواع من الشاي يجب أن تجربها للحصول على جسم صحى ومثالى:



الشاي الأسود

الشاي الأسود يدعم صحة القلب، ويحمي الجسم من الإجهاد التأكسدى، ويحسن عملية التمثيل الغذائى، حيث إن هذا النوع من الشاي مليء بالعديد من الخصائص المفيدة للصحة العامة.

شاي الزنجبيل

من المعروف أن الزنجبيل عنصرً يمكن أن يكون مفيدًا للغاية في تعزيز المناعة ولصحة الرئة، يمكنك تناول كوب ساخن من شاي الزنجبيل يوميًا أن يساعد في تحسين صحتك العامة، حيث إن لشاي الزنجبيل فوائد مثل علاج انسداد الأنف والحنجرة، كما أن له خصائص مضادة للالتهابات.

الشاي الأخضر

من المعروف أنه يعزز فقدان الوزن، وتعتبر أوراق الشاي الأخضر أقل أكسدة مقارنة بأنواع الشاي الأخرى، وهو ما يشار إليه بوضوح من اللون الفاتح له، كما يحتوى على تركيزات عالية من مضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للسرطان.

شاي النعناع

يتم تحضير شاي النعناع عن طريق غلي أوراق النعناع وتصفيتها، تحتوي أوراق النعناع على العديد من الزيوت الأساسية مثل المنثول والليمونين، حيث تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية أبرزها، يساعد على الهضم، وينعش الفم، ويحسن عملية التمثيل الغذائي.