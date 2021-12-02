فوائد تناول الشاى الأسود.. يعزز المناعة ويحمى من أمراض القلب

كتبت مروة هريدى

الشاى الأسود هو أحد أكثر المشروبات استهلاكًا فى جميع أنحاء العالم، ويمكن أن يساعد فى علاج بعض الحالات الصحية مثل السمنة وإدارة مرض السكرى وغيرها، ويمكنك الحصول على العديد من الفوائد الصحية لتناول الشاى السود يوميًا، وفقًا لما ذكره موقع onlymyhealth.

يساعد فى فقدان الوزن

يحتوى الشاى الأسود على مادة الكاتيكين التى تساعد فى إنقاص الوزن، عن طريق تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك بالإضافة إلى مشاكل الجهاز الهضمى الشائعة الأخرى، كما أنه غنى بالألياف، بما يساعدك على حرق السعرات الحرارية وبالتالى يجعلك تفقد الوزن.

الوقاية من مرض السكرى

ينظم الشاي الأسود نسبة السكر فى الدم ما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكرى لدى الأشخاص المعرضين لهذا الخطر، يحتوى على بعض العناصر الغذائية الطبيعية التى تساعد فى خفض نسبة السكر فى الدم لدى مرضى السكرى أيضًا.

تقليل الالتهاب

الشاى الأسود غنى بخصائص مضادة للالتهابات، وهذا هو السبب فى أنه يساعد فى تقليل الالتهاب، بالإضافة إلى ذلك، فهو مفيد أيضًا للنساء فى فترة انقطاع الطمث إلى جانب الحالات الالتهابية الأخرى مثل التهاب القولون وغيرها.

مفيد لصحة القلب

مضادات الأكسدة فى الشاى الأسود تحميك من أمراض القلب، بالإضافة إلى ذلك، يساعد الشاى على خفض نسبة الكوليسترول الضار LDL وتعزيز الكوليسترول الجيد، ويمكن أن يمنع استهلاك الشاى الأسود أيضًا تكوين جلطات الدم، ومن ثم التقليل من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

تعزيز المناعة

الشاى الأسود غنى بمضادات الأكسدة والمعادن، والعناصر الغذائية الأخرى مثل فيتامين هـ وحمض الفينول والسيلينيوم، والتى تساعد فى تعزيز مناعتك، والوقاية من العدوى الفيروسية والبكتيرية والفطرية.