اليوم السابع
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الجمعة، 03 ديسمبر 2021 10:34 م
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زيت السمك لا يعزز المناعة.. تقرير يوضح فوائده الحقيقية

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 06:00 م
زيت السمك لا يعزز المناعة.. تقرير يوضح فوائده الحقيقية زيت السمك
كتب مروة هريدى

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يعرف الجميع فوائد زيت السمك منذ الطفولة المبكرة، حيث ترتبط فوائده باحتوائه على أحماض أوميجا 3 الدهنية غير المشبعة التي لها خاصية مضادة للالتهابات، ولكن هل يمكن لهذه المادة أن تساعد في الوقاية من الأمراض المعدية، وهو ما يوضحه تقرير وكالة "نوفوستى" الروسية.

يساعد زيت السمك، المستخلص من أسماك البحار الباردة، أما زيت السمك الذي كان يعطى سابقًا للأطفال، فكان يستخلص من كبد الأسماك الدهنية، بعد معالجتها وإذابتها بطريقة خاصة، وهذا الزيت يحتوي على أحماض دهنية عديدة غير مشبعة تساعد في تخفيض مستوى الدهون الثلاثية في الدم، كما يعمل على خفض مستويات ضغط الدم بعض الشيء وعدد ضربات القلب وتخثر الدم.

كما أن أحماض أوميجا 3 الدهنية غير المشبعة الموجودة في زيت السمك لها خصائص مضادة للالتهابات، لهذا السبب ينصح بتناوله لمن يعاني من التهاب المفاصل الروماتيدي.

ويوضح التقرير أنه لا يمكن اعتبار زيت السمك وسيلة لتعزيز المناعة، ولكن خصائصه المضادة للالتهابات يمكن أن تفيد عند الإصابة بالأمراض المعدية.

زيت السمك لا يمكنه تعزيز قدرة الجسم على الوقاية من الأمراض والعدوى، ولكن نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات يمكن أن يثبط بعض الشيء الالتهابات في الرئتين.

وتوجد أحماض أوميجا 3 الدهنية غير المشبعة، ليس فقط في زيت السمك، بل في أطعمة مثل السبانخ والجوز والفول وبذور الكتان وزيت الخردل، كما يوجد في بعض المكملات الغذائية النشطة بيولوجيا ولكن لا ينصح بالإكثار من تناولها.

 


زيت السمك

فوائد احماض اوميجا 3 الدهنية

مضادة للالتهاب

العدوى والامراض

مكملات زيت السمك

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