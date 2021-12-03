تطهر رئتيك بشكل طبيعى.. العدس والرمان والبنجر تساعد فى تخلص الجسم من السموم

كتبت - ميرفت رشاد

إذا كنت تعانى من بعض ردود الفعل التحسسية والربو وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض الرئة، فأنت بحاجة لاتخاذ خطوات احترازية فورية ومنح رئتيك فرص التخلص من السموم بشكل مناسب، من خلال تطهيرها عن طريق إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة والأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تساعد في تطهير الكبد أيضا، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

تطهير الرئة :

يعد اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن أمرًا مهمًا، لأن تلوث الهواء يمكن أن يستنفد مستويات فيتامين د و هـ و ج والكالسيوم وبيتا كاروتين والبوميلين وأحماض أوميجا 3 الدهنية والكركمين من الجسم، يمكن أن يساعد النظام الغذائي المتوازن في مواجهة مثل هذه النواقص الغذائية.

يمكن أن يؤدي تلوث الهواء أيضًا إلى استنفاد مستويات الحديد في الجسم، قد ينعكس هذا في مستويات الهيموجلوبين المنخفضة، في حال كنت تعاني من نقص الحديد، يجب عليك تضمين المزيد من الخضار الورقية الخضراء ، والبنجر ، والزبيب الأسود، والعدس، والرمان على سبيل المثال لا الحصر.

لامتصاص الحديد بالشكل الأمثل، عليك بتضمين الأطعمة الغنية بفيتامين سي في نظامك الغذائي، تجنب تناول الشاي أو القهوة مع الأطعمة الغنية بالحديد لأنها قد تتداخل مع امتصاصه، فتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم إلى جانب الأطعمة الغنية بالحديد يمكن أن يتداخل أيضًا مع امتصاص الحديد لأن كليهما لهما نفس موقع الارتباط للامتصاص، يمكنك أيضًا الحصول على مياه معالجة بالنحاس طوال الليل لزيادة امتصاص الحديد، يمكن أن يساعد استخدام الأوعية الحديدية في الطهي في زيادة مستويات الهيموجلوبين لديك.

تناول الكارى

طريقة أخرى للتغلب على الآثار السيئة لتلوث الهواء هي تحقيق أقصى استفادة من الكاري، يجب أن تكون قاعدة الكاري والحساء وجميع مستحضرات الوجبات من الطماطم والثوم والفلفل الأسود والبصل والزنجبيل والكركم و زيت جوز الهند المعصور على البارد أو سمن البقر .

تطهير الرئة

الرمان