لماذا يجب إجراء اختبارات فحص مرض الانسداد الرئوي المزمن؟

كتبت فاطمة خليل

مرض الانسداد الرئوي المزمن هو حالة خطيرة تؤثر على الرئتين وتجعل التنفس أكثر صعوبة، ويشمل مصطلح مرض الانسداد الرئوي المزمن حالتين، انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن، وهما نوعان محددان من مشاكل الرئة التي تجعل التنفس أكثر صعوبة، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية إجراء اختبارات مرض الانسداد الرئوى المزمن، بحسب موقع " testing".





وتحدث معظم حالات مرض الانسداد الرئوي المزمن بسبب تلف الرئتين من تدخين السجائر، كما يمكن أن يساهم التعرض لمهيجات أخرى، مثل بعض الأتربة أو المواد الكيميائية، في الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن.

ويعاني الأشخاص المصابون بمرض الانسداد الرئوي المزمن من صعوبة في تدفق الهواء، مما يعني أنهم يكافحون من أجل الزفير تمامًا ونتيجة لذلك، يصبح الهواء محاصرًا في الرئتين، وهذا يجعل من الصعب التنفس ويتداخل مع قدرة الرئتين على تزويد الجسم بالأكسجين الذي يحتاجه.

دور اختبارات مرض الانسداد الرئوي المزمن



يمكن أن تلعب الاختبارات الطبية دورًا مهمًا في الكشف عن مرض الانسداد الرئوي المزمن وإدارته ويمكن أن تعتمد أغراض اختبار مرض الانسداد الرئوي المزمن على حالة المريض وقد تشمل:

-التشخيص: تعتبر الاختبارات الخاصة بمدى جودة عمل الرئتين أساسية لتشخيص مرض الانسداد الرئوي المزمن لدى الأشخاص الذين يعانون من أعراض المرض.

- نظرًا لأن العديد من المشكلات الصحية يمكن أن تؤثر على التنفس والرئتين، فإن الاختبار الدقيق يساعد في تمييز مرض الانسداد الرئوي المزمن عن الحالات الأخرى.

-يعد التشخيص الدقيق لمرض الانسداد الرئوي المزمن أمرًا مهمًا للمساعدة في توجيه رعاية المرضى وتقليل الأعراض وتحسين نوعية الحياة.

-تحديد شدة مرض الانسداد الرئوي المزمن: بمجرد تشخيص مرض الانسداد الرئوي المزمن ، يمكن استخدام الاختبارات لتقييم شدة الحالة ومدى تأثيرها على وظائف الرئة.

-الكشف عن حالات التعايش: يمكن أن يساعد الاختبار في تحديد ما إذا كان الشخص يعاني من حالات طبية أخرى يمكن أن تحدث جنبًا إلى جنب مع مرض الانسداد الرئوي المزمن مثل الربو أو انقطاع النفس الانسدادي النومي أو سرطان الرئة أو قصور القلب.

-تخطيط العلاج: تعتمد طريقة علاج مرض الانسداد الرئوي المزمن غالبًا على عوامل محددة تتعلق بصحة المريض ومدى انتشار المرض. يمكن استخدام الاختبار لتحديد نوع العلاج الموصى به وما إذا كانت العلاجات الجراحية مناسبة.

-المراقبة: يمكن تكرار اختبارات مرض الانسداد الرئوي المزمن بشكل دوري لمعرفة مدى تقدم المرض أو لتقييم مدى نجاح العلاج.

- عند حدوث نوبات تفاقم مرض الانسداد الرئوي المزمن ، يمكن أن تساعد الاختبارات في تحديد سبب النوبة وشدتها.

-بالنسبة لأي مريض محدد، يمكن للطبيب أن يشرح اختبارات مرض الانسداد الرئوي المزمن الموصى بها ومناقشة الغرض من تلك الاختبارات.

من الذي يجب أن يخضع للاختبار؟



يتم إجراء اختبار مرض الانسداد الرئوي المزمن عادةً للأشخاص الذين يعانون من أعراض قد تكون ناجمة عن الحالة. تشمل الأعراض الشائعة لمرض الانسداد الرئوي المزمن ما يلي:

-ضيق التنفس خاصة مع النشاط البدني

-سعال منتظم

-إنتاج المخاط

-التعب

-ضيق الصدر

-الصفير

يمكن أن يساعد اختبار مرض الانسداد الرئوي المزمن لدى الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض في تشخيص أو استبعاد وجود مرض الانسداد الرئوي المزمن.

في وقت مبكر من المرض ، قد يسبب مرض الانسداد الرئوي المزمن أعراضًا قليلة أو خفيفة، لذلك قد يوصي الأطباء بإجراء الاختبار حتى لو لم تكن الأعراض شديدة.