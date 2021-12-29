وصول الأمير تشارلز وزوجته كاميلا لأسكتلندا للاحتفال بالعام الجديد

ريهام عبد الله

رصدت عدسات الكاميرا صور وصول الأمير تشارلز، ولى العهد البريطانى، وزوجته كاميلا دوقة كورنوال، إلى اسكتلندا للاحتفال بالعام الجديد.

وطار أمير ويلز، البالغ من العمر 73 عامًا، وزوجته، 74 عامًا، على متن طائرة خاصة من سلاح الجو الملكي البريطاني مارهام في نورفولك، بالقرب من منزل الملكة ساندرينجهام، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



الأمير تشارلز وزوجته

ومن جهة أخرى، حرص الأمير تشارلز، وزوجته الأميرة كاميلا، دوق ودوقة كورنوال، على الاحتفال باقتراب أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، بنشر صورة عبر الصفحة الرسمية للعائلة الملكية البريطانية بموقع "إنستجرام"، يظهران من خلالها وهما يقفان بجوار شجرة كريسماس عملاقة ليوجهوا رسالة للجميع بمناسبة اقتراب الاحتفالات.

وكتبت الصفحة الرسمية الملكية في التدوينه على الصور، "في عيد الميلاد هذا العام، يشجعك أمير ويلز ودوقة كورنوال على تذكر أصدقائك وأقاربك الأكبر سنًا خلال موسم الأعياد، حيث يوجد ما يقرب من 1.5 مليون من كبار السن يشعرون بالوحدة في عيد الميلاد أكثر من أي وقت آخر من العام".

الأمير تشارلز هو راعي Age UK ، مؤسسة خيرية تدعم كبار السن في جميع أنحاء المملكة المتحدة، والدوقة راعية The Silver Line ، التي توفر خط مساعدة على مدار 24 ساعة لكبار السن للاتصال للحصول على معلومات أو دعم أو مجرد محادثة ودية.