اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 07:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وصول الأمير تشارلز وزوجته كاميلا لأسكتلندا للاحتفال بالعام الجديد

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 06:18 م
وصول الأمير تشارلز وزوجته كاميلا لأسكتلندا للاحتفال بالعام الجديد الأمير تشارلز وكاميلا دوقة كورنوال
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت عدسات الكاميرا صور وصول الأمير تشارلز، ولى العهد البريطانى، وزوجته كاميلا دوقة كورنوال، إلى اسكتلندا للاحتفال بالعام الجديد.

 

وطار أمير ويلز، البالغ من العمر 73 عامًا، وزوجته، 74 عامًا، على متن طائرة خاصة من سلاح الجو الملكي البريطاني مارهام في نورفولك، بالقرب من منزل الملكة ساندرينجهام، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

 

الأمير تشارلز وزوجته
الأمير تشارلز وزوجته

 

ومن جهة أخرى، حرص الأمير تشارلز، وزوجته الأميرة كاميلا، دوق ودوقة كورنوال، على الاحتفال باقتراب أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، بنشر صورة عبر الصفحة الرسمية للعائلة الملكية البريطانية بموقع "إنستجرام"، يظهران من خلالها وهما يقفان بجوار شجرة كريسماس عملاقة ليوجهوا رسالة للجميع بمناسبة اقتراب الاحتفالات.

 

وكتبت الصفحة الرسمية الملكية في التدوينه على الصور، "في عيد الميلاد هذا العام، يشجعك أمير ويلز ودوقة كورنوال على تذكر أصدقائك وأقاربك الأكبر سنًا خلال موسم الأعياد، حيث يوجد ما يقرب من 1.5 مليون من كبار السن يشعرون بالوحدة في عيد الميلاد أكثر من أي وقت آخر من العام".

 

الأمير تشارلز هو راعي Age UK ، مؤسسة خيرية تدعم كبار السن في جميع أنحاء المملكة المتحدة، والدوقة راعية The Silver Line ، التي توفر خط مساعدة على مدار 24 ساعة لكبار السن للاتصال للحصول على معلومات أو دعم أو مجرد محادثة ودية.


الامير تشارلز

كاميلا

دوقة كورنوال

اسكتلندا

العام الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأمير تشارلز ينعى القس ديزموند توتو: شجاعته كانت مصدر إلهام لنا جميعا

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 10:50 ص

"العرضة السعودية".. رقصة الملوك خطفت قلب ترامب و الأمير تشارلز (فيديو وصور)

السبت، 25 ديسمبر 2021 10:22 م

خطاب مؤثر لملكة بريطانيا بمناسبة الكريسماس.. إليزابيث الثانية: تستعيد ذكريات زوجها الراحل.. أندرو وهارى وميجان يغيبون عن كلمتها.. تؤكد: عيد الميلاد يتحدث للطفل بداخلنا.. وتشيد بالأميرين تشارلز ووليام وزوجتيهما

السبت، 25 ديسمبر 2021 08:30 م

الأمير تشارلز دوق كورنوال يحضر تدريبات البحرية الملكية فى دارتموث

الخميس، 16 ديسمبر 2021 09:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة