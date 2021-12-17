اليوم السابع
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دوق ودوقة كورنوال يحثان الناس على الاحتفال مع كبار السن خلال موسم الأعياد

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 05:54 م
دوق ودوقة كورنوال يحثان الناس على الاحتفال مع كبار السن خلال موسم الأعياد الأمير تشارلز وزوجته
كتب آسر أحمد

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حرص الأمير تشارلز، وزوجته الأميرة كاميلا، دوق ودوقة كورنوال، على الاحتفال باقتراب أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، بنشر صورة عبر الصفحة الرسمية للعائلة الملكية البريطانية بموقع "إنستجرام"، يظهران من خلالها وهما يقفان بجوار شجرة كريسماس عملاقة ليوجهوا رسالة للجميع بمناسبة اقتراب الاحتفالات.

 

وكتبت الصفحة الرسمية الملكية في التدوينه على الصور، "في عيد الميلاد هذا العام، يشجعك أمير ويلز ودوقة كورنوال على تذكر أصدقائك وأقاربك الأكبر سنًا خلال موسم الأعياد، حيث يوجد ما يقرب من 1.5 مليون من كبار السن يشعرون بالوحدة في عيد الميلاد أكثر من أي وقت آخر من العام".

الأمير تشارلز هو راعي Age UK ، مؤسسة خيرية تدعم كبار السن في جميع أنحاء المملكة المتحدة، والدوقة راعية The Silver Line ، التي توفر خط مساعدة على مدار 24 ساعة لكبار السن للاتصال للحصول على معلومات أو دعم أو مجرد محادثة ودية.

الأمير تشارلز وزوجته
الأمير تشارلز وزوجته

ويشار إلى أن الصفحة الرسمية للعائلة الملكية البريطانية، عبر موقع إنستجرام، شاركت فى وقت سابق مجموعة صورلـ دوق كورنوال، أمس، أثناء حضوره تدريبات البحرية الملكية في دارتموث، الذي كان يرأسها والده اللورد الأدميرال، حيث نشرت الصفحة الرسمية لكلارنس هاوس، عبر إنستجرام، عدة صور من مشاركة أمير ويلز فى التدريبات.

 

وكتبت الصفحة الملكية نقلا عن أمير ويلز: "كان والدي، بصفته اللورد الأدميرال نفسه، فخورًا للغاية، وهنا التقى أبي وأمي لأول مرة في حديقة الكابتن، بينما أجرى جدي، الملك جورج السادس"، لتلعن الصفحة عن لقاء أمير ويلز خلال العرض بأعضاء الكلية قبل تسليم جوائز التخرج لتسعة ضباط متخرجين.


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