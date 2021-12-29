خفة دم المصريين تظهر بهاشتاج "زلزال" بعد هزة أرضية فى كريت اليونانية

كتبت مريم بدر الدين

تصدر هاشتاج " زلزال " قائمة الأكثر تداولا بموقع "تويتر"، عقب هزة أرضية بقوة 5.9 مقياس ريختر قرب جزيرة كريت اليونانية شعر بها عدد من المواطنين ببعض المدن المصرية، فى تمام الساعة 7:15 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلى.

ولم تخلو تعليقات المغردين علي الهاشتاج من التعليقات الطريقة والكوميكس التي يعبر بها المصريين دائما عن أي موقف، فقال أحد المغردين: " عمرو دياب نزل اغنية جديدة بيقول فيها "انت الأخطر ده انت الخطوة بمليون ريختر.. بركاتك يا عمرو ع الصبح".









وقال أخر :" بيقولك 2022 داخله علينا بزلزال.. كل ما يحصل زلزال مش بشوفه غير على تويتر لما انتوا بتقولولي.أنا لم اشعر بأي زلزال حد معايا ولا انا فقط "، بينما قال مغرد أخر :"ده مطلعش انى انا وحدى اللى حسيت ‘ن فيه زلزال ده اللى حس بيه طلع كتير الحمد لله انها جت على خير".