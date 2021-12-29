مش بس طقس بارد.. هزة أرضية تصل الإسماعيلية والأهالى يشعرون بها.. لايف وصور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بث مباشر من مدينة الإسماعيلية، لرصد تأثر "عروس القنال"، بالزلزال الذى وقع فى السابعة وربع صباح اليوم، وسجلته محطات الشبكة القومية للزلازل وهى هزة بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر بالقرب من جزيرة كريت باليونان شعر بها عدد من المواطنين ببعض المدن المصرية، فى تمام الساعة 7:15 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلى.

وشعر سكان محافظة الإسماعيلية بالزلزال، الذى لم يسفر عن أى خسائر، كما تشهد المحافظة طقسا مستقرا، مع غياب الرياح والشبورة، كما تشهد المحافظة انخفاضا فى درجة الحرارة، حيث سجلت درجة الحرارة الصغرى 8 والعظمى 20 درجة.

وجزيرة كريتِ أو إقريطش، التى وقع فيها الزلزال‏ هي أكبر الجزر اليونانية وخامس أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط. وموقعها تقريبًا 35° ش، 24° ق. وهي تطل جنوبًا على بحر إيجة وعلى رغم أن مساحتها لا تزيد عن 8336 كيلومترًا مربعًا وعدد سكانها أقل من نصف مليون نسمة فهي من أهم جزر اليونان من حيث أهميتها الحضارية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء، استمرارًا فى انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وبورسعيد الصغرى 16 العظمى 18، ودمياط الصغرى 14 والعظمى 18، والزقازيق الصغرى 10 والعظمى 18، والإسماعيلية الصغرى 08 والعظمى 20، والسويس الصغرى 11 والعظمى 19، والعريش الصغرى 11 والعظمى 19 درجة.