حياة كريمة لكل المصريين.. إنهاء إنشاء المجمع الخدمى بقرية حانوت فى الغربية.. لايف

الغربية محمد طارق

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا جديدا من داخل قرية حانوت التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، وذلك لمتابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة والتي يجرى تنفيذها داخل قري المركز وعددها 54 قرية و88 تابعا.

وقال راغب حبيب أحد متطوعي المبادرة داخل القرية، إن القرية هي قرية أم تتبعها عشرات القرى والعزب، وتشهد حاليا تطويرا في كافة القطاعات، موضحًا الانتهاء من أعمال توصيل الصرف الصحي وخطوط المياه للقري المحرومة، وحاليا يجرى العمل على تشطيب مبني المجمع الخدمي بعد الانتهاء من الأعمال الانشائية للمبنى.



ومن جانبه، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تسابق الزمن من أجل إنهاء المشروعات داخل قريتي نهطاي وتفهنا العزب، والتي ستفتتح كأول قريتين ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي يجرى تنفيذها داخل 54 قرية و88 تابعا بمركز زفتى.



يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القـرن، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يجرى تنفيذ 749 مشروعا داخل 54 قرية و88 تابعا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.





المجمع الخدمى بقرية حانوت في الغربية





المجمع الخدمى بقرية حانوت



المجمع الخدمى في الغربية