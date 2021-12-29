تنفيذ 40% من الخطة الإستثمارية للشرقية بقيمة 735 مليون و 240 ألف جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

إستعرض محمد العزونى مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بمحافظة الشرقية، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالى إعتمادات الخطة الإستثمارية للعام المالى 2021 / 2022 تبلغ 735 مليون 240 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 33 مليون و 360 ألف جنيه تمويل ذاتى ليصبح إجمالى إستثمارات المحافظة 768 مليون و 600 ألف جنيه وجاءت نسبة التنفيذ 40 %، فى برامج " النقل والمواصلات، الكهرباء، تحسين البيئة، تدعيم الوحدات المحلية، الأمن والإطفاء والمرور " وذلك لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

وذلك خلال اجتماع مجلس تنفيذى المحافظة، الذى شدد فيه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التنسيق مع مديرى المديريات الخدمية، بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والإستفادة من الإعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.